MotoGP | GP Germania, Martin: “Siamo in un buon momento”

Jorge Martin arriva al Sachsenring da leader del Mondiale. L’iridato 2024 della MotoGP è reduce dal quinto posto della Sprint Race di Assen e dal terzo posto della gara domenicale.

Il pilota di San Sebastian de Los Reyes guida il Campionato con sette punti di vantaggio sul team-mate Marco Bezzecchi e sedici su Fabio Di Giannantonio, rider Ducati VR46 Racing Team.

L’obiettivo di “Martinator” in una pista che gli piace è alzare ancora l’asticella e migliorare ancora il feeling con la sua RS-GP26, moto che lascerà a fine stagione per approdare in Yamaha.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Affrontiamo questo GP in un buon momento e in più, il Sachsenring è un tracciato che mi piace. Abbiamo ancora margine di miglioramento, ma sono convinto che, grazie al lavoro di Aprilia e del team nel box, riusciremo presto a raggiungere il 100%. L’obiettivo principale è affrontare la seconda metà della stagione con sensazioni positive e con la consapevolezza di aver dato il massimo fino alla fine.”

Il weekend del GP di Germania MotoGP 2026 rappresenta un passaggio cruciale per Jorge Martin, che arriva al Sachsenring con la consapevolezza di poter puntare in alto. La leadership iridata, costruita con costanza e velocità, è frutto di una prima parte di stagione solida, nella quale il madrileno ha saputo gestire momenti complessi e capitalizzare quelli favorevoli. Il quinto posto nella Sprint di Assen e il terzo nella gara lunga hanno confermato la sua capacità di restare sempre competitivo, anche quando il feeling non è perfetto.

Il Sachsenring è una pista che Martin ha sempre interpretato bene. Il suo stile aggressivo ma pulito si adatta alle curve strette e alla percorrenza sinistrorsa del tracciato tedesco, uno dei più particolari del calendario. Con i suoi 3.671 metri, il circuito richiede precisione, sensibilità e una gestione impeccabile delle gomme, soprattutto nel settore centrale, dove la sequenza di curve a sinistra mette sotto pressione fisica e mentale i piloti. Martin, che ama i tracciati tecnici, vede questo weekend come un’opportunità per consolidare la sua leadership.

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