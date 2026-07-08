MotoGP | GP Germania, Morbidelli: “Pista che mi piace e dove ho già vinto”

Franco Morbidelli ha ancora in corpo l’adrenalina del World Ducati Week dello scorso weekend, adrenalina che ora gli servirà per tornare protagonista anche in MotoGP.

Il pilota del VR46 Racing Team punta a confermare i passi in avanti e la buona velocità mostrati ad Assen due settimane fa. Al Sachsenring “Morbido” ha conquistato il successo nel 2017 (in Moto2) e il suo miglior risultato in MotoGP è il quinto posto ottenuto nell’edizione del 2024.

Uno degli obiettivi del pilota italo-brasiliano per questo weekend tedesco è riscattarsi dopo l’edizione sfortunata dello scorso anno, dove una caduta nella Sprint lo ha costretto a saltare la domenica.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Arriviamo al Sachsenring dopo un fine settimana incredibile a Misano con il World Ducati Week: l’energia e la passione dei tifosi ci hanno dato la carica per affrontare il GP di Germania. Mi piace molto questa pista, in passato sono andato molto bene e ho anche vinto. Quindi ci aspettiamo che sia un fine settimana positivo: uno degli obiettivi principali di questo sarà passare direttamente alla Q2 in qualifica. In generale, porteremo tutto il positivo che abbiamo raccolto nella scorsa gara ad Assen, dove abbiamo dato priva di avere una buona velocità. Anche se non siamo ancora nelle posizioni dove vorremmo trovarci, proviamo a seguire la direzione che abbiamo intrapreso.”

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