MotoGP | GP Germania Day 1, Bezzecchi: “Oggi è stata tosta”

Reduce dalla pesante caduta di Assen, Marco Bezzecchi ha stretto i denti al Sachsenring, riuscendo comunque a conquistare il settimo tempo nelle prove del Gran Premio di Germania e l’accesso diretto alla Q2. Il pilota dell’Aprilia, ancora non al meglio dal punto di vista fisico, ha portato a termine una giornata impegnativa, riuscendo a massimizzare il potenziale a disposizione nonostante le difficoltà. Al termine della sessione, Bezzecchi ha fatto il punto sulle sue condizioni e sul lavoro svolto insieme alla squadra, evidenziando i margini di miglioramento in vista del prosieguo del weekend.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Prove GP Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Oggi è stata tosta, ce la aspettavamo. Non mi sento ancora bene fisicamente, il lavoro che abbiamo fatto è discreto, vediamo di riuscire a recuperare domani sperando che quando mi sveglio, mi sentirò meglio. Ho cercato di fare un buon time attack, non era scontato entrare in Q2, ho provato tutto quello che avevo. E’ mancata esplosività da parte mia, la moto sta lavorando molto bene e i ragazzi sono stati molto bravi. Possiamo ancora migliorarci per domani, soprattutto per il passo. Mi sento forte in staccata, purtroppo qua ce ne sono poco, nella parte da raccordare mi sento abbastanza bene ma non come vorrei, mi piacerebbe trovare qualcosa su cui migliorarmi lì. Tutto sommato sono abbastanza contento”

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