MotoGP | GP Brno, Marini: “Saranno due settimane intense”

Luca Marini arriva a Brno, Repubblica Ceca, dopo il buon quinto posto del Balaton Park, un risultato che bissa quello del 2025, anche se arrivato grazie al patatrac innescato da Jorge Martin subito dopo la partenza.

Il pilota pesarese che ha dimostrato ancora una volta la sua bravura allo spegnimento dei semafori, punta a miglioare la posizione di partenza, diventata ormai fondamentale per una buona gara.

I progressi compiuti in Ungheria in questo ambito dovrebbero aiutarlo nel GP della Repubblica Ceca. Ecco cosa ha detto il #10 della Honda.

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“Altre due gare di fila, quindi altre due settimane intense. Abbiamo lasciato l’Ungheria in modo positivo e ora, arrivati ​​a Brno, c’è del lavoro da fare. Il circuito ceco richiede molta fluidità nelle varie curve e avere un buon grip sarà fondamentale per un buon weekend. Si preannuncia un weekend piuttosto caldo, il che sarà fantastico per i tifosi, ma dobbiamo capire come cambierà il grip perché questo può essere molto critico, soprattutto per noi. L’anno scorso mi stavo ancora riprendendo dagli infortuni durante il GP della Repubblica Ceca, quindi sono sicuro che questo fine settimana potremo essere più competitivi.”

Marini arriva a Brno con una sensazione diversa rispetto a molte altre tappe della stagione: quella di avere finalmente un punto di partenza solido. Il quinto posto del Balaton Park, pur favorito dal caos iniziale, ha confermato una tendenza positiva che il pilota pesarese sta costruendo gara dopo gara. La sua capacità di scattare bene al via è ormai un marchio di fabbrica, un elemento che gli permette spesso di compensare le difficoltà in qualifica. Ma proprio per questo, come lui stesso ha sottolineato, migliorare la posizione di partenza è diventato un obiettivo imprescindibile.

Brno è un tracciato che può esaltare le sue qualità. È una pista larga, scorrevole, con curve lunghe e cambi di direzione che richiedono precisione e ritmo. Caratteristiche che si sposano bene con lo stile di Marini, sempre molto pulito e metodico. La Honda RC213V 2026, pur non essendo ancora al livello delle migliori, ha mostrato progressi importanti nelle ultime gare, soprattutto nella gestione del grip e nella stabilità in frenata. Due aspetti che saranno fondamentali in Repubblica Ceca, soprattutto se il caldo previsto dovesse alterare le condizioni dell’asfalto.

Il riferimento al weekend dello scorso anno è significativo: Marini allora era ancora in fase di recupero fisico e non aveva potuto esprimersi al massimo. Oggi la situazione è completamente diversa. È più forte, più costante e soprattutto più consapevole dei propri mezzi. Il lavoro svolto con il team nelle ultime settimane ha portato a una moto più prevedibile, più stabile e più adatta al suo stile. E questo gli permette di affrontare Brno con un livello di fiducia che non aveva nel 2025.

Il tema del grip sarà centrale. Marini lo ha ribadito: la pista ceca cambia molto con il caldo, e la Honda deve essere pronta ad adattarsi rapidamente. La gestione delle gomme, soprattutto nelle curve lunghe in appoggio, sarà un fattore determinante per costruire un weekend competitivo. Ma il #10 arriva preparato, con una base tecnica più solida e con la sensazione di poter finalmente lottare stabilmente nella parte alta della classifica.

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