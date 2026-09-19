MotoGP | GP Austria Sprint Race, Bezzecchi: “Fortunato per la caduta di Acosta”

È un Marco Bezzecchi non del tutto soddisfatto quello che ha parlato al termine della Sprint Race del Gran Premio d’Austria, quindicesimo appuntamento della MotoGP 2026.

Nonostante alla fine sia arrivato un bel terzo posto, il pilota riminese dell’Aprilia non è mai stato in lotta per la vittoria anche se alla fine è arrivato vicino al suo compagno di squadra Jorge Martin e a Marc Marquez.

Così come i due spagnoli ha potuto approfittare della caduta di Pedro Acosta avvenuta a tre giri dal termine mentre il pilota della KTM stava dominando la gara. Nella classifica iridata perde altri 5 punti e ora è a-38 dal leader Martin. Ecco cosa ha detto a Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Soddisfatto, un po’ per fortuna e un po’ perché abbiamo fatto il massimo e abbiamo portato a casa più di quanto mi aspettassi. Sono riuscito a migliorare, a stare vicino a Marc e in qualche punto ad andargli sotto e questo mi aiuta per domani. Sono stato fortunato per la caduta di Pedro. Non sono ancora riuscito a trovare la linea giusta nella prima parte dove passi sul cordolo, nel T3 e nel T4 ho fatto un bello step. Adesso andremo nel box e guarderemo tutti i dati cercando di capire cosa posso fare per limare i dettagli possibili. Domani il consumo della gomma sarà cruciale.”

Il sabato del Red Bull Ring ha confermato ancora una volta quanto la Sprint Race possa risultare imprevedibile e ricca di colpi di scena. Il terzo posto ottenuto da Bezzecchi rappresenta un risultato importante soprattutto in ottica Campionato, perché gli permette di limitare i danni in una giornata che, sulla carta, sembrava potenzialmente più complicata. Il pilota dell’Aprilia, infatti, non è mai riuscito a trovare quel ritmo necessario per restare agganciato ai due spagnoli, ma ha comunque mostrato segnali di crescita rispetto alle sessioni del venerdì.

La caduta di Pedro Acosta, avvenuta mentre il talento della KTM stava dominando la gara con autorità, ha cambiato radicalmente gli equilibri del finale. Bezzecchi, che fino a quel momento si trovava in quarta posizione, ha potuto approfittare dell’episodio per salire sul podio e portare a casa punti preziosi. Nonostante ciò, il riminese non ha nascosto una certa insoddisfazione, consapevole che la sua velocità non è ancora al livello dei migliori e che servirà un ulteriore passo avanti per la gara lunga della domenica.

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