MotoGP | GP Austria Sprint Race, Marquez: “Stiamo dando il 100%”

Marc Marquez dopo aver conquistato la prima fila del Gran Premio d’Austria ha chiuso al secondo posto la Sprint Race disputata al Red Bull Ring.

Il nove volte iridato ha subito attaccato il pole-man Jorge Martin nel corso del primo giro ma poi è stato passato da Pedro Acosta rimanendo poi a debita distanza dal pilota della KTM.

Una seconda posizione che ha difeso sino a quando “Martinator”, autore di una grande rimonta, lo ha passato nel corso del settimo giro. Sembrava quindi doversi accontentare della terza posizione, ma a tre giri dal termine Pedro acosta che stava dominando la gara è caduto facendo si che il #93 della Ducati portasse a casa una seconda posizione. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP lo spagnolo ora secondo in Campionato a tre punti da Martin.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Sappiamo che siamo in un GP speciale, la moto si comporta in un modo diverso ma stiamo facendo il 100%. Il mio obiettivo oggi era finire dietro Martin, non volevo che Pedro si mettesse in mezzo e in quella posizione ero contento. Alla fine devi partire deciso e convinto. Domani sarà una gara lunghissima, se la gomma dietro cala, cambia tanto la moto. Sarà una gara come la Thailandia, devo stare attento a Bezzecchi e Ogura che sono forti e simili al mio passo. Pedro e Martin al momento sono più forti di me. Già dalle FP1 noi Ducati abbiamo fatto fatica ma il team sta lavorando bene, essere secondo in qualifica e nella Sprint è stata più di quello che potevamo fare. La cosa più importante è essere sempre lì e domani ci proveremo per il podio.”

Marquez, scattato dalla prima fila, ha interpretato la gara con la lucidità che lo contraddistingue: aggressivo al via, pronto a mettere pressione a Jorge Martin, ma altrettanto consapevole dei propri limiti rispetto al ritmo imposto da Pedro Acosta. Il sorpasso del pilota KTM nel primo giro ha cambiato gli equilibri della gara, con Marquez costretto a gestire la distanza senza poter realmente attaccare. La rimonta di Martin, poi, ha aggiunto un ulteriore livello di complessità, portando il #93 a difendere la terza posizione fino all’episodio decisivo: la caduta di Acosta a tre giri dal termine.

Il lavoro del team Ducati, nonostante le difficoltà iniziali, è stato fondamentale per permettere a Marquez di restare competitivo. Essere secondo in qualifica e secondo nella Sprint, come sottolinea lui stesso, è stato più di quanto ci si potesse aspettare alla vigilia. La costanza, però, è il vero obiettivo: Marquez vuole essere sempre lì, sempre nel gruppo dei migliori, pronto a sfruttare ogni occasione.

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