MotoGP | Gp Austria Sprint Race: cade Acosta, vince Martin, Marquez e Bezzecchi a podio

MotoGP Sprint Race GP Austria Red Bull Ring – Sprint Race dai tanti colpi di scena quella corsa al Red Bull Ring, dove si sta svolgendo il weekend del Gran Premio d’Austria, 15esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Pronti-via il pole-man Jorge Martin aveva mantenuto la prima posizione, poi persa dopo un attacco al limite ma nel regolamento di Marc Marquez. Da primo a settimo e in mente una grande rimonta per “Martinator”.

In testa nel frattempo si era portato Pedro Acosta, dominatore del venerdì con la KTM Factory e che partiva dalla prima fila, terzo tempo.

Mentre Acosta allungava inesorabilmente, dietro Martin dava vita ad una furiosa rimonta che lo ha portato dalla settima alla seconda posizione in soli sette giri. Davanti intanto Acosta stava guidando in scioltezza ma a tre giri dal termine il colpo di scena. Il #37 della casa austriaca è scivolato all’ingresso della chicane dicendo addio ai sogni di gloria.

MAJOR BLUNDER BY ACOSTA! 💥💥💥 The 37 crashes out of the lead 🤯#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/TeUoCIAJ52 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 19, 2026

La vittoria è andata quindi a Martin che ha preceduto Marc Marquez e il team-mate Marco Bezzecchi (sempre terzo nel Mondiale ma a -38 dalla vetta, ndr). Con questa vittoria il madrileno si riprende per soli tre punti la vetta della classifica iridata.

Quarto al traguardo il rientrante Ai Ogura su Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team che ha chiuso davanti ad Alex Marquez (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP) e Pecco Bagnaia con quest’ultimo che porta a casa un risultato positivo dopo ultimi weekend da dimenticare.

A punti anche Johann Zarco con la Honda del Team LCR, Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP) e Brad Binder (KTM Factory).

Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ha chiuso decimo, davanti ad Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) e Luca Marini (Honda HRC Castrol).

Non ha visto il traguardo Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team), scivolato mentre era nelle retrovie nello stesso punto dove qualche giro dopo sarebbe scivolato Acosta.

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