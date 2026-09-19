MotoGP | GP Austria Sprint Race, Martin: “Avevo un passo incredibile”

Sabato da ricordare quello vissuto da Jorge Martin al Red Bull Ring, dove è in svolgimento il Gran Premio d’Austria, 15esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il pilota dell’Aprilia dopo la pole position ha fatto una grande rimonta nella Sprint Race dopo che nel primo giro da primo era finito settimo dopo un attacco di Marc Marquez alla chicane.

Da lì la grande rimonta fatta di grandi sorpassi, fino al secondo posto, poi il “regalo” di Pedro Acosta, che da dominatore solitario è caduto a tre giri dal termine per la disperazione dei vertici della KTM, nella loro gara di casa. Per Martin quarta vittoria stagionale in una sprint (dopo Austin, Le Mans e Silverstone), ⁠20esima in una sprint in carriera, ⁠37esimo podio in una sprint in carriera (7° podio stagionale).

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP il pilota di San Sebastian de los Reyes, che ora guida il Mondiale con tre punti di vantaggio su Marc Marquez.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Sono molto contento, abbiamo vinto perché è caduto Pedro e mi dispiace molto per lui. Ero settimo, ho iniziato a sorpassare uno alla volta, avevo un passo incredibile. Mi sono trovato bene e sono stato intelligente perché ho sfruttato il massimo della gomma. Mi sono trovato bene con la soft in una pista dove non c’è tanto grip, domani con la media, riuscirò ad essere più costante. Sicuramente ci sarà meno consumo che è uno dei problemi più grande qua. Oggi Pedro ne aveva di più, forse me la sarei giocata con lui. Il sorpasso di Marc è stato un po’ al limite, quando ho voluto fare il cambio di direzione mi si è chiusa e ho perso posizioni. Non ho perso la concentrazione anche se ero un po’ nervoso ma alla fine me l’aspettavo che ci avrebbe provato e domani spero di essere più furbo. Frenavo forte, la soft aiuta molto la fase in staccata, l’Aprilia va sfruttata in percorrenza, piano piano mi sento a mio agio. Domani penso che tutti andremo con la media.”

La Sprint Race del Red Bull Ring ha confermato ancora una volta la solidità mentale e tecnica di Jorge Martin, capace di trasformare una situazione complicata in un risultato pesantissimo per la classifica iridata. Il sabato austriaco sembrava essersi messo male sin dal primo giro, quando il contatto con Marc Marquez alla chicane lo aveva relegato dalla prima alla settima posizione. Una dinamica che avrebbe potuto compromettere la gara di molti, ma non quella del “Martinator”, che ha reagito con lucidità e aggressività.

La rimonta di Martin è stata una delle più impressionanti della stagione: sorpassi chirurgici, gestione perfetta della gomma soft e una capacità di mantenere la calma anche nei momenti più delicati. Il pilota Aprilia ha mostrato un passo superiore rispetto alla maggior parte dei rivali, tanto da risalire fino alla seconda posizione prima dell’episodio decisivo della gara: la caduta di Pedro Acosta. Il talento della KTM stava dominando con autorità, ma l’errore a tre giri dal termine ha consegnato a Martin una vittoria insperata, che lui stesso ha definito “fortunata ma meritata.”

La gara lunga si preannuncia come una battaglia serrata tra Martin, Marquez e Acosta, con Bezzecchi e Ogura pronti a inserirsi. L’Aprilia sembra avere un pacchetto competitivo, e Martin appare sempre più a suo agio nella gestione della RS‑GP26. Il vantaggio di tre punti in classifica è minimo, ma psicologicamente pesante: Martin arriva alla domenica con la consapevolezza di essere l’uomo da battere.

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