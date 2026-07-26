CIV | Gp Misano Race 2: fuori Delbianco in Superbike, vince Tulovic che fa doppietta con Rinaldi. Primo successo di Dalla Porta in stagione

Colpo di scena nella domenica di Misano per la classe Superbike, con il leader del campionato Alessandro Delbianco (DMR-Yamaha), scivolato alla prima curva subito dopo lo start, in una caduta che ha coinvolto anche Christian Gamarino. Entrambi illesi, si sono ritirati uscendo miracolosamente da una situazione che avrebbe potuto portare conseguenze molto più gravi. Con il campione in carica fuori dalla corsa, i protagonisti della classe regina si sono scatenati con la coppia del Bmax Racing al comando, capitanata da Michael Ruben Rinaldi. Il pilota di Santarcangelo ha preso la testa, difendendosi in maniera impeccabile dal compagno Lukas Tulovic al suo inseguimento. Dietro di loro si è consumata un’altra bella lotta tra Luca Vitali (Vitali Racing team) e Luca Bernardi (Titano Cecchini Racing), entrambi su Aprilia. I due contendenti si sono trovati strada libera dopo che lo sfortunato Luca Ottaviani (Extreme Racing Service) è uscito all’ultima curva del primo giro. Molto bene invece nelle posizioni di testa, dove Tulovic, bravo a crescere nel finale, ha infilato il compagno di team e conquistato la vittori. Al terzo posto Bernardi, anch’egli in netto margine su un caparbio, quanto ostico Vitali. Chiude la top five Samuele Cavalieri (Broncos racing team), salvo dopo essersi trovato in mezzo alla caduta del primo giro.

Prima vittoria in Supersport di Lorenzo Dalla Porta, che dopo il podio della notturna di sabato, si toglie la soddisfazione di battere due avversari di altissimo livello come Filippo Farioli (secondo) e Niccolò Antonelli (terzo). La lotta tra i tre è stata percepita come una gara singola all’interno della prova, ed è parso evidente che stessero facendo tutt’altro mestiere. Il vincitore perfeziona il proprio primo posto in classifica e punta a difendere la tabella tricolore fino alla fine.

Ricca di sorpassi e bagarre, in Sportbike si sono confermati i protagonisti di Gara 1, con la vittoria di Emiliano Ercolani, che ha reso il favore a Filippo Bianchi, trionfatore del sabato. Dietro di loro un consistente Loris Pedrotti, che con il terzo posto e completa un podio tutto firmato Aprilia.

Moto4 a Lorenzo Fino, che batte Stefano Salvetti e Simone Vianello, rispettivamente il vincitore e il secondo della prima manche, che mantengono comunque aperta la lotta per il titolo, ancora incerto dopo due terzi di stagione.

Foto credit: Paolo Marletto