MotoGP | Aldeguer è tornato in pista [VIDEO]

Fermin Aldeguer dopo aver saltato per infortunio i Gran Premi d’Olanda, di Germania e di Gran Bretagna, è tornato in sella (ad una moto stradale, la Ducati Panigale V2, ndr).

Ad Assen in una caduta avvenuta nelle pre‑qualifiche, il pilota del Gresini Racing aveva riportato la frattura della vertebra T7.

L’avvio della stagione 2026 era stato complicato dal lento recupero dalla frattura del femore sinistro rimediata mentre si allenava sul circuito di Aspar, poi l’incidente di Assen. Nonostante l’intera pausa estiva dedicata alla riabilitazione, Aldeguer ha saltato anche Silverstone, sostituito da Iker Lecuona.

Il #54 è poi tornato in pista per una giornata di test al circuito di Cartagena. Ha completato diversi giri sulla Ducati Panigale V2, con l’inconfondibile #54. Le prime conclusioni sono state positive, soprattutto considerando i due mesi lontano dalle competizioni. L’obiettivo è tornare presto a correre e proverà a farlo ad Aragon.

Il ritorno in pista rappresenta per Aldeguer un passaggio fondamentale dopo settimane di incertezza, valutazioni mediche e un lavoro costante per recuperare mobilità e forza. La frattura della vertebra T7, pur non richiedendo intervento chirurgico, ha imposto tempi di recupero non prevedibili, con la necessità di monitorare quotidianamente la risposta del corpo allo sforzo. Per questo motivo il team ha preferito non accelerare alcun processo, lasciando che fosse il pilota stesso, insieme ai medici, a stabilire quando fosse davvero pronto a risalire su una moto.

La sessione di Cartagena ha avuto soprattutto un valore tecnico e psicologico: Aldeguer ha potuto verificare la propria condizione in un ambiente controllato, senza la pressione di un weekend di gara. I giri completati sulla Panigale V2 gli hanno permesso di ritrovare automatismi, sensazioni e riferimenti che inevitabilmente si perdono dopo un periodo così lungo lontano dalla pista. Il fatto che abbia scelto una moto stradale, più gestibile e meno impegnativa rispetto alla MotoGP, conferma l’approccio graduale che lui e il team hanno deciso di adottare.

La Gresini Racing ha seguito da vicino ogni fase del test, raccogliendo dati e feedback utili per valutare il possibile rientro ad Aragon. La volontà del pilota è chiara: tornare in gara il prima possibile, ma senza correre rischi inutili. Le sensazioni positive emerse a Cartagena rappresentano un segnale incoraggiante, anche se sarà necessario verificare come il corpo reagirà nei giorni successivi, quando la fatica accumulata si farà sentire.

Aragon potrebbe dunque diventare il punto di svolta della sua stagione, un’occasione per rimettersi in carreggiata dopo un avvio segnato da infortuni e stop forzati. La determinazione di Aldeguer non è mai mancata, e il lavoro svolto durante la pausa estiva testimonia la sua volontà di tornare competitivo il prima possibile. Ora resta solo da capire se il fisico gli permetterà di compiere l’ultimo passo.

Video Fermin Aldeguer Ducati Panigale V2 Cartagena Agosto 2026

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