MotoGP | A Misano torna la tribuna Aprilia

Sono in vendita i biglietti per la Tribuna Aprilia del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP e appuntamento casalingo per Aprilia.

Sabato 12 e domenica 13 settembre gli appassionati della Casa di Noale potranno assistere da vicino alle attività in pista da una tribuna interamente riservata al mondo Aprilia. Un’opportunità speciale per vivere il weekend di Misano insieme ad altri fan del marchio e sostenere Marco Bezzecchi e Jorge Martín.

Il Campionato del Mondo MotoGP sta entrando nella fase centrale della stagione: dopo la pausa estiva, i piloti affronteranno i GP di Silverstone e Aragón prima del ritorno in Italia per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Nei primi undici round, Aprilia Racing ha mantenuto costantemente posizioni di vertice con Jorge Martín, attuale leader del mondiale, e Marco Bezzecchi, portando quattro RS‑GP26 nelle prime sei posizioni della classifica piloti, grazie anche ai risultati del SuperFile Trackhouse MotoGP Team con Ai Ogura e Raúl Fernández. Il weekend di Misano sarà quindi un momento particolarmente rilevante per il campionato e, soprattutto, la gara di casa per Aprilia Racing.

La Tribuna Aprilia rappresenta il luogo ideale per vivere il weekend di Misano da una posizione privilegiata, con servizi dedicati ai tifosi. Il biglietto comprende il posto numerato, il parcheggio gratuito, il guardaroba per chi raggiungerà il circuito in moto e un fan kit distribuito nella mattinata di domenica. Durante il fine settimana la tribuna ospiterà inoltre alcuni protagonisti del mondo Aprilia, tra cui il Brand Ambassador Max Biaggi, il test rider Lorenzo Savadori, Tommaso Marcon e altri ospiti.

I biglietti sono disponibili sia per la sola giornata di domenica 13 settembre, sia per l’intero weekend, sabato 12 e domenica 13 settembre.

Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito www.aprilia.com. I biglietti possono essere acquistati su www.ticketone.it, selezionando l’evento “Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini” e scegliendo, nella mappa del circuito, la Tribuna D – Sezione E.