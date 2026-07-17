MotoGP: Ezpeleta a San Marino per celebrare la partnership con Misano

Il CEO di MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, è stato in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino, accolto dai promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. L’incontro ha confermato la solidità della collaborazione che garantirà la presenza della MotoGP al Misano World Circuit fino al 2031.

La riunione si è tenuta a Palazzo Mercuri, sede della Segreteria di Stato per l’Industria e lo Sport, riunendo i rappresentanti della Repubblica di San Marino, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini, dei Comuni della Riviera e del Misano World Circuit, insieme ai vertici di MotoGP.

L’appuntamento ha permesso di celebrare l’intesa annunciata durante il Gran Premio 2025 e di procedere alla firma del rinnovo contrattuale, confermando l’impegno congiunto delle istituzioni e degli organizzatori nel sostenere la crescita di uno degli eventi più rappresentativi del calendario mondiale.

La MotoGP, presente stabilmente a Misano dal 2007, continuerà a essere uno dei pilastri della Riders’ Land fino al 2031, assicurando al territorio altri cinque anni – dal 2027 – di un evento capace di generare un impatto economico significativo, stimato in oltre 85 milioni di euro, con un ritorno pari a 9,5 volte l’investimento.

Presenti, insieme a Carmelo Ezpeleta, il Segretario di Stato per l’Industria e lo Sport della Repubblica di San Marino Rossano Fabbri, l’Assessora al Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna Roberta Frisoni, Fabrizio Piccioni, Sindaco di Misano Adriatico, in rappresentanza della Provincia di Rimini, Daniela Angelini, Sindaca di Riccione, Franca Foronchi Sindaca di Cattolica, Filippo Giorgetti Sindaco di Bellaria Igea Marina e l’Assessore Francesco Bragagni in rappresentanza del Comune di Rimini.

Per la Santa Monica SpA proprietaria del Misano World Circuit, il Presidente Luca Colaiacovo, il Vicepresidente Mariano Spigarelli e il Managing Director Andrea Albani.

La firma dell’accordo rappresenta il consolidamento di un percorso condiviso vincente, confermato dai numeri, in costante aumento, del pubblico, che lo scorso anno ha superato le 174 mila presenze.

Dichiarazioni promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini Rinnovo GP Misano

“Il rinnovo dell’accordo fino al 2031 rappresenta un risultato di grande valore e conferma la visione strategica che, da anni, guida il nostro impegno. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è uno straordinario strumento di promozione territoriale: attraverso un evento di richiamo internazionale, intendiamo consolidare una proposta che unisce sport, ospitalità, intrattenimento e qualità dell’accoglienza. Il Gran Premio genera un importante indotto economico, contribuisce ad allungare la stagione turistica e offre una vetrina mediatica globale che rafforza il posizionamento della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini come destinazioni d’eccellenza.

La MotoGP rappresenta, inoltre, un’occasione unica per raccontare e promuovere il valore del nostro distretto industriale, espressione di innovazione, ricerca e design, che fa della Motor Valley un punto di riferimento mondiale per il motorsport e contribuisce a posizionare il Misano World Circuit stabilmente ai vertici del motociclismo internazionale.

Il rinnovo fino al 2031 ci permette di programmare il futuro con maggiore forza, investendo nella crescita di un evento che continua a creare valore per il territorio, per il sistema turistico, per il comparto produttivo e per l’intera filiera economica.”

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta, CEO MotoGP GROUP, detentore dei diritti MotoGP Rinnovo GP Misano

“Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini è uno degli appuntamenti più importanti del calendario MotoGP e rappresenta un evento di grande valore per il nostro sport. La passione per il motociclismo che caratterizza questo territorio, unita all’impegno di tutte le istituzioni coinvolte e del Misano World Circuit, ha contribuito a renderlo un successo costante anno dopo anno.

Siamo molto lieti di proseguire questa solida partnership fino al 2031 e di continuare a portare la MotoGP in un luogo così profondamente legato alla storia, alla cultura e al futuro del motociclismo. Guardiamo con entusiasmo al proseguimento di questa collaborazione per far crescere ulteriormente l’evento e offrire un’esperienza sempre più coinvolgente ai tifosi, ai team, ai partner e all’intera comunità.”