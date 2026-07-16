Moto2 | Maximo Quiles passa alla categoria intermedia sempre con Aspar

Máximo Quiles e il CFMOTO Aspar Team continueranno a condividere le loro ambizioni anche nel 2027, questa volta in Moto2. L’attuale leader della Moto3 passerà di categoria al termine della stagione, dopo due anni completi nella classe leggera.

Finora lo spagnolo ha disputato 29 gare in Moto3, conquistando 9 vittorie e 19 podi. Quest’anno guida la classifica con 231 punti, 104 più del suo inseguitore diretto e a soli due punti dal record assoluto di categoria a questo punto del campionato, stabilito da Luis Salom nel 2013 con 233 punti.

Il salto di Quiles in Moto2 rappresenta un ulteriore esempio del lavoro di formazione del CFMOTO Aspar Team. Il pilota di Murcia ha vinto la European Talent Cup (oggi Moto4 European Cup) nel 2023 con la squadra junior di Jorge Martínez “Aspar” e nel 2025 è approdato al Mondiale con il team prima ancora di compiere 17 anni. Ora punta a debuttare in Moto2 con il titolo Moto3 già in bacheca, seguendo il percorso di Albert Arenas (2020), Izan Guevara (2022) e David Alonso (2024).

Dichiarazioni Jorge “Aspar” Martinez Passaggio Maximo Quiles Moto2

“Siamo lieti di poter competere con Máximo Quiles in Moto2. Quest’anno è stato il pilota da battere in Moto3 e continueremo a lavorare duramente nei prossimi mesi per chiudere la stagione da campioni prima di compiere il salto nella categoria intermedia. Crediamo che sia pronto per tutte le sfide che lo attendono e sappiamo che insieme potremo dare il massimo. Inoltre, con il passaggio di Máximo in Moto2 – proprio come abbiamo fatto con Arenas, Guevara e Alonso – continuiamo a consolidare il nostro modello di crescita dei piloti, dalle basi fino al Mondiale, uno dei tratti distintivi del CFMOTO Aspar Team.”

Q&A Maximo Quiles

Come ti senti?

“Sono davvero motivato e non vedo l’ora di provare la Moto2 – ci sto pensando con grande entusiasmo. Credo che sarà una moto che si adatta molto al mio stile e che sarà molto divertente. Sono alto e ho le braccia lunghe, quindi penso che questo tipo di moto mi si addica bene.”

Il tuo passaggio in Moto2 per il prossimo anno è stato confermato nel momento migliore della tua forma: dieci podi in undici gare e la leadership della Moto3 con oltre cento punti di vantaggio. Come riassumeresti questa prima parte di stagione?

“È stata una prima metà dell’anno davvero molto buona, a dire la verità. Siamo tutti molto contenti dei risultati. Il lavoro dell’intero team è stato, e continua a essere, eccellente, e anche per me le cose sono andate molto bene. Quello che avevo chiaro era che il nostro obiettivo era essere leader della categoria. Al momento c’è un bel margine di punti, ma non avevo pensato a quanti esattamente – non mi importava se fossero uno, cinquanta o cento. L’importante è mantenere la stessa mentalità.”

Qual è stata la chiave per rendere così bene ogni weekend?

“Credo sia il lavoro con il team: affrontare tutto sessione dopo sessione, raggiungere l’obiettivo del venerdì, poi quello del sabato e infine la gara. Cerco sempre di dare tutto ogni giorno. Inoltre, anche gli errori che ho commesso in passato mi hanno insegnato molto.”

In cosa sei migliorato rispetto alla tua stagione da rookie?

“Sono un pilota più completo. Ho più esperienza e penso di prendere decisioni più intelligenti. L’anno scorso ero molto impaziente – è normale quando sei un rookie nel Mondiale. Ora guardo le gare e dico: “Ecco, lì non serviva sorpassare.” Quell’impazienza a volte può prendere il sopravvento e portare a errori che ora cerco di non ripetere. Quest’anno sono più calmo e faccio le cose quando ha senso farle.”

Come stai affrontando questa seconda metà di stagione?

“Principalmente, continueremo a lavorare allo stesso modo. Non cambierò questo approccio perché sta funzionando. Dobbiamo togliere il campionato dalla testa e continuare a concentrarci sul fare buone gare e raccogliere punti, perché ci sono ancora molte gare da disputare.”

Hai ricevuto qualche consiglio dai tuoi attuali compagni Moto2, David Alonso e Dani Holgado?

“Ho detto loro qualche cosa scherzando, ma non mi hanno detto nulla. Dico: “Non volete aiutarmi o cosa?”. Ma è tutto in buona fede. Per ora voglio restare concentrato sulla Moto3 e chiederò loro qualche consiglio più avanti.”

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