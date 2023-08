MotoGP | Gp Silverstone Gara, Binder: “Avrei voluto vincere”

GP Gran Bretagna MotoGP 2023 Aprilia – Ottima gara di Brad Binder a Silverstone, teatro del Gran Premio di Gran Bretagna, nona gara della MotoGP 2023.

Il pilota sud-africano della KTM scattato dalla decima casella, ha fatto una bellissima rimonta, lottando per la vittoria e chiudendo sul terzo gradino del podio. Ecco cosa ha detto a Sky Sport.

Dichiarazioni Brad Binder Gara GP Gran Bretagna Silverstone MotoGP 2023

“Oggi era difficile capire quando poter spingere, c’erano alcuni punti come le curve 1 e 3 dove c’erano chiazze d’acqua e altre completamente asciutte. I ‘ragazzi” davanti hanno fatto un gran lavoro e li ho studiati per capire dove passare. Avrei voluto vincere, ma sono contento dopo gli errori di Assen. Continueremo a lottare in Austria. Partivo decimo e dovevo essere preciso in frenata, quindi ho scelto una gomma media. Ho fatto il podio ed è quello che conta. In gara ci sono state grandi battaglie, c’è chi ha rischiato di più e ne è uscita una battaglia interessante.”

