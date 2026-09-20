In evidenza

Moto3 | Gp Austria, Gara: cade Almansa, vince ancora Quiles, disastro Bertelle

Nona vittoria in stagione per il pilota murciano del Team Aspar che allunga nel Mondiale

di Jessica Cortellazzi20 Settembre, 2026
Moto3 | Gp Austria, Gara: cade Almansa, vince ancora Quiles, disastro BertelleMoto3 | Gp Austria, Gara: cade Almansa, vince ancora Quiles, disastro Bertelle

Moto3 GP Austria Gara – Sul circuito di Spielberg si è disputata l’ultima tappa europea che lascerà poi spazio alla trasferta asiatica prima della chiusura a Valencia. La vittoria del Gran Premio d’Austria, è andata a Maximo Quiles che ha tagliato il traguardo con un vantaggio oltre due secondi sugli inseguitori. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, ha approfittato della caduta di David Almansa all’ottavo giro mentre comandava la gara, per imporre il suo ritmo e dominare fino alla bandiera a scacchi. A completare il podio, i piloti del team Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte e Alvaro Carpe. Per Quiles, è il nono successo stagionale e allunga in classifica Mondiale con un vantaggio di 131 punti su Carpe e ha già l’opportunità di vincere il titolo nella prossima gara a Motegi.

Fuori dal podio in quarta posizione, Eddie O’Shea (GRYD Racing) a precedere un ottimo Guido Pini (Leopard Racing) che ha fatto un’ottima rimonta dalla diciottesima posizione. Sesta posizione per il pilota del team Sic58 Squadra Corse, Casey O’Gorman, davanti ad Adrian Cruces (CIP Green Power) e a Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team). A chiudere la Top 10, i piloti del team AEON Credit – MT Helmets, Hakim Danish e Ryusei Yamanaka.

Grave errore di Matteo Bertelle che ha perso un’ottima occasione per ambire ad un buon risultato dal momento che partiva dalla seconda fila. Il pilota del team LEVEL UP-MTA non ha messo la folle e quando ha lasciato la frizione, la moto si è spenta. Ripartito dalla pit-lane ha concluso in quattordicesima posizione. Da segnalare la caduta di David Munoz a quattro giri dal termine dopo un’entrata aggressiva di Vada Pratama (che ha ricevuto il long lap penalty). Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, reduce da numerosi interventi chirurgici, è tornato al box tenendosi un braccio

Gli altri italiani: 21esimo Nicola Carraro.

5/5 - (6 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Moto3 Gara Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 33:24.32
2 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +2.334
3 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo +7.394
4 8 Eddie O'shea Gryd Racing +20.717
5 94 Guido Pini Leopard Racing +20.822
6 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse +20.948
7 11 Adrian Cruces Cip Green Power +21.065
8 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team +21.118
9 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +21.594
10 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +21.701
11 66 Joel Kelso Gryd Racing +21.880
12 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +23.852
13 9 Veda Pratama Honda Team Asia +26.821
14 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta +28.016
15 78 Joel Esteban Level Up - Mta +28.044
16 19 Scott Ogden Cip Green Power +28.936
17 88 Marcos Uriarte Code Motorsports +32.381
18 32 Zen Mitani Honda Team Asia +38.006
19 21 Ruche Moodley Code Motorsports +41.064
20 5 Leo Rammerstorfer Sic58 Squadra Corse +41.192
21 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team +48.045
22 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team +57.773

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Gara

Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche

Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

TI POTREBBE INTERESSARE

Foto MotoGP SBK

motogp-misano-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-2026-00019motogp-misano-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-2026-00048motogp-misano-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-2026-00049motogp-misano-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-2026-00013motogp-misano-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-2026-00010motogp-misano-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-2026-00038motogp-misano-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-2026-00011motogp-misano-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-2026-00006motogp-misano-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-2026-00041motogp-misano-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-2026-00021motogp-misano-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-2026-00036motogp-misano-gp-san-marino-e-riviera-di-rimini-2026-00044

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news