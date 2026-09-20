Moto3 | Gp Austria, Gara: cade Almansa, vince ancora Quiles, disastro Bertelle
Nona vittoria in stagione per il pilota murciano del Team Aspar che allunga nel Mondiale
Moto3 GP Austria Gara – Sul circuito di Spielberg si è disputata l’ultima tappa europea che lascerà poi spazio alla trasferta asiatica prima della chiusura a Valencia. La vittoria del Gran Premio d’Austria, è andata a Maximo Quiles che ha tagliato il traguardo con un vantaggio oltre due secondi sugli inseguitori. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, ha approfittato della caduta di David Almansa all’ottavo giro mentre comandava la gara, per imporre il suo ritmo e dominare fino alla bandiera a scacchi. A completare il podio, i piloti del team Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte e Alvaro Carpe. Per Quiles, è il nono successo stagionale e allunga in classifica Mondiale con un vantaggio di 131 punti su Carpe e ha già l’opportunità di vincere il titolo nella prossima gara a Motegi.
Fuori dal podio in quarta posizione, Eddie O’Shea (GRYD Racing) a precedere un ottimo Guido Pini (Leopard Racing) che ha fatto un’ottima rimonta dalla diciottesima posizione. Sesta posizione per il pilota del team Sic58 Squadra Corse, Casey O’Gorman, davanti ad Adrian Cruces (CIP Green Power) e a Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team). A chiudere la Top 10, i piloti del team AEON Credit – MT Helmets, Hakim Danish e Ryusei Yamanaka.
Grave errore di Matteo Bertelle che ha perso un’ottima occasione per ambire ad un buon risultato dal momento che partiva dalla seconda fila. Il pilota del team LEVEL UP-MTA non ha messo la folle e quando ha lasciato la frizione, la moto si è spenta. Ripartito dalla pit-lane ha concluso in quattordicesima posizione. Da segnalare la caduta di David Munoz a quattro giri dal termine dopo un’entrata aggressiva di Vada Pratama (che ha ricevuto il long lap penalty). Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, reduce da numerosi interventi chirurgici, è tornato al box tenendosi un braccio
Gli altri italiani: 21esimo Nicola Carraro.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Gara Red Bull Ring - GP Austria - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|33:24.32
|2
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|+2.334
|3
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|+7.394
|4
|8
|Eddie O'shea
|Gryd Racing
|+20.717
|5
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|+20.822
|6
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|+20.948
|7
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|+21.065
|8
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|+21.118
|9
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+21.594
|10
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+21.701
|11
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|+21.880
|12
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+23.852
|13
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|+26.821
|14
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|+28.016
|15
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|+28.044
|16
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|+28.936
|17
|88
|Marcos Uriarte
|Code Motorsports
|+32.381
|18
|32
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|+38.006
|19
|21
|Ruche Moodley
|Code Motorsports
|+41.064
|20
|5
|Leo Rammerstorfer
|Sic58 Squadra Corse
|+41.192
|21
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|+48.045
|22
|54
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|+57.773
Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login