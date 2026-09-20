Moto3 | Gp Austria, Gara: cade Almansa, vince ancora Quiles, disastro Bertelle

Moto3 GP Austria Gara – Sul circuito di Spielberg si è disputata l’ultima tappa europea che lascerà poi spazio alla trasferta asiatica prima della chiusura a Valencia. La vittoria del Gran Premio d’Austria, è andata a Maximo Quiles che ha tagliato il traguardo con un vantaggio oltre due secondi sugli inseguitori. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, ha approfittato della caduta di David Almansa all’ottavo giro mentre comandava la gara, per imporre il suo ritmo e dominare fino alla bandiera a scacchi. A completare il podio, i piloti del team Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte e Alvaro Carpe. Per Quiles, è il nono successo stagionale e allunga in classifica Mondiale con un vantaggio di 131 punti su Carpe e ha già l’opportunità di vincere il titolo nella prossima gara a Motegi.

Fuori dal podio in quarta posizione, Eddie O’Shea (GRYD Racing) a precedere un ottimo Guido Pini (Leopard Racing) che ha fatto un’ottima rimonta dalla diciottesima posizione. Sesta posizione per il pilota del team Sic58 Squadra Corse, Casey O’Gorman, davanti ad Adrian Cruces (CIP Green Power) e a Marco Morelli (CFMOTO Aspar Team). A chiudere la Top 10, i piloti del team AEON Credit – MT Helmets, Hakim Danish e Ryusei Yamanaka.

Grave errore di Matteo Bertelle che ha perso un’ottima occasione per ambire ad un buon risultato dal momento che partiva dalla seconda fila. Il pilota del team LEVEL UP-MTA non ha messo la folle e quando ha lasciato la frizione, la moto si è spenta. Ripartito dalla pit-lane ha concluso in quattordicesima posizione. Da segnalare la caduta di David Munoz a quattro giri dal termine dopo un’entrata aggressiva di Vada Pratama (che ha ricevuto il long lap penalty). Il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, reduce da numerosi interventi chirurgici, è tornato al box tenendosi un braccio

Gli altri italiani: 21esimo Nicola Carraro.

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