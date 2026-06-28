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Moto3 | Gp Assen Gara: vittoria di Quiles

Almansa e Morelli chiudono il podio, male gli italiani

di Jessica Cortellazzi28 Giugno, 2026
Moto3 | Gp Assen Gara: vittoria di QuilesMoto3 | Gp Assen Gara: vittoria di Quiles

Moto3 GP Olanda Assen È di Maximo Quiles la vittoria del Gran Premio di Assen, decimo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar Team, con la vittoria odierna si porta a +90 su Alvaro Carpe. A concludere il podio, David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team).

Quarta e quinta posizione per i piloti Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone e Rico Salmela. Sesta posizione per Joel Kelso (GRYD Racing), a precedere un ottimo Jesus Rios (Rivacold Snipers Team).

Adrian Fernandez (Leopard Racing) è ottavo, con Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) e Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets) a chiudere la Top 10 della classifica.

Male gli italiani: 14esimo Matteo Bertelle, 15esimo Guido Pini e 19esimo Nicola Carraro.

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Moto3 Gara Assen - GP Olanda - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 33:51.801
2 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.513
3 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team +2.433
4 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 +2.551
5 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team +2.921
6 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo +4.438
7 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +4.475
8 66 Joel Kelso Gryd Racing +5.895
9 31 Adrian Fernandez Leopard Racing +7.240
10 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse +8.010
11 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 +8.885
12 78 Joel Esteban Level Up - Mta +11.333
13 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi +11.408
14 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta +11.617
15 8 Eddie O'shea Gryd Racing +11.896
16 19 Scott Ogden Cip Green Power +11.908
17 5 Leo Rammerstorfer Sic58 Squadra Corse +39.754
18 94 Guido Pini Leopard Racing +14.837
19 10 Nicola Carraro Rivacold Snipers Team +73.409

Assen - GP Olanda - Risultati Gara

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