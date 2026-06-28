Moto3 | Gp Assen Gara: vittoria di Quiles
Almansa e Morelli chiudono il podio, male gli italiani
Moto3 GP Olanda Assen È di Maximo Quiles la vittoria del Gran Premio di Assen, decimo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota del team CFMOTO Gaviota Aspar Team, con la vittoria odierna si porta a +90 su Alvaro Carpe. A concludere il podio, David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Marco Morelli (CFMOTO Gaviota Aspar Team).
Quarta e quinta posizione per i piloti Red Bull KTM Tech3, Valentin Perrone e Rico Salmela. Sesta posizione per Joel Kelso (GRYD Racing), a precedere un ottimo Jesus Rios (Rivacold Snipers Team).
Adrian Fernandez (Leopard Racing) è ottavo, con Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) e Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets) a chiudere la Top 10 della classifica.
Male gli italiani: 14esimo Matteo Bertelle, 15esimo Guido Pini e 19esimo Nicola Carraro.
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Moto3 Gara Assen - GP Olanda - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|33:51.801
|2
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+0.513
|3
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|+2.433
|4
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+2.551
|5
|54
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|+2.921
|6
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|+4.438
|7
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+4.475
|8
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|+5.895
|9
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|+7.240
|10
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|+8.010
|11
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|+8.885
|12
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|+11.333
|13
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+11.408
|14
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|+11.617
|15
|8
|Eddie O'shea
|Gryd Racing
|+11.896
|16
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|+11.908
|17
|5
|Leo Rammerstorfer
|Sic58 Squadra Corse
|+39.754
|18
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|+14.837
|19
|10
|Nicola Carraro
|Rivacold Snipers Team
|+73.409
Assen - GP Olanda - Risultati Gara
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