Moto2 | Gp Assen: capolavoro di David Alonso

Moto2 GP Olanda Assen Gara – Con un sorpasso da cineteca all’ultima chicane di Assen, David Alonso ha conquistato la vittoria del Gran Premio di Assen. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, ha preceduto le Kalex del team Dynavolt Intact GP di Manuel Gonzalez e Senna Agius. Gonzalez resta al comando della classifica Mondiale con un vantaggio di 57.5 su Izan Guevara (Pramac Yamaha) che oggi ha tagliato il traguardo in quarta posizione.

THIS IS CLASSIC ASSEN 🔥 AN INSANE LAST CHICANE AND IT'S DAVID ALONSO WHO WINS 🥇#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/jV9ODZoPEj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026

Quinta posizione per Ivan Ortola (QJ MOTOR – GALFER – MSI), seguito da Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team) e da Alex Escrig (KLINT Racing Team).

Ottavo Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) con Alberto Ferrandez (Pramac Yamaha) e Filip Salac (OnlyFans Racing Team). A chiudere la Top 10 della classifica.

Gara difficile per i nostri colori: caduta per Celestino Vietti (fortunatamente senza conseguenze) e Tony Arbolino dodicesimo.

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