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Moto2 | Gp Assen: capolavoro di David Alonso

Sul podio Gonzalez e Agius

di Jessica Cortellazzi28 Giugno, 2026
Moto2 | Gp Assen: capolavoro di David AlonsoMoto2 | Gp Assen: capolavoro di David Alonso

Moto2 GP Olanda Assen Gara – Con un sorpasso da cineteca all’ultima chicane di Assen, David Alonso ha conquistato la vittoria del Gran Premio di Assen. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, ha preceduto le Kalex del team Dynavolt Intact GP di Manuel Gonzalez e Senna Agius. Gonzalez resta al comando della classifica Mondiale con un vantaggio di 57.5 su Izan Guevara (Pramac Yamaha) che oggi ha tagliato il traguardo in quarta posizione.

Quinta posizione per Ivan Ortola (QJ MOTOR – GALFER – MSI), seguito da Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team) e da Alex Escrig (KLINT Racing Team).

Ottavo Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) con Alberto Ferrandez (Pramac Yamaha) e Filip Salac (OnlyFans Racing Team). A chiudere la Top 10 della classifica.

Gara difficile per i nostri colori: caduta per Celestino Vietti (fortunatamente senza conseguenze) e Tony Arbolino dodicesimo.

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moto2 Gara Assen - GP Olanda - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 80 David Alonso Cfmoto Azul Marino Aspar Team 35:33.175
2 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.024
3 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.234
4 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +2.795
5 4 Ivan Ortola Qjmotor - Xeramic - Msi +4.355
6 96 Daniel Holgado Cfmoto Azul Marino Aspar Team +7.374
7 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +8.455
8 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +9.437
9 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo +12.177
10 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +12.288
11 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +15.495
12 32 Luca Lunetta Hdr Speedrs Team +18.232
13 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +18.579
14 36 Angel Piqueras Qjmotor - Xeramic - Msi +18.726
15 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +21.054
16 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team +21.303
17 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +21.411
18 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia +21.501
19 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +23.493
20 85 Xabi Zurutuza Klint Racing Team +23.601
21 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +24.373
22 22 Jacob Roulstone Idemitsu Honda Team Asia +29.230
23 40 Milan Pawelec Italjet Gresini Moto2 +29.419
24 11 Alex Escrig Klint Racing Team +33.552
25 9 Jorge Navarro Reds Fantic Racing +37.515

Assen - GP Olanda - Risultati Gara

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