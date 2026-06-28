Moto2 | Gp Assen: capolavoro di David Alonso
Sul podio Gonzalez e Agius
Moto2 GP Olanda Assen Gara – Con un sorpasso da cineteca all’ultima chicane di Assen, David Alonso ha conquistato la vittoria del Gran Premio di Assen. Il pilota del team CFMOTO Aspar Team, ha preceduto le Kalex del team Dynavolt Intact GP di Manuel Gonzalez e Senna Agius. Gonzalez resta al comando della classifica Mondiale con un vantaggio di 57.5 su Izan Guevara (Pramac Yamaha) che oggi ha tagliato il traguardo in quarta posizione.
THIS IS CLASSIC ASSEN 🔥
AN INSANE LAST CHICANE AND IT'S DAVID ALONSO WHO WINS 🥇#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/jV9ODZoPEj
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026
Quinta posizione per Ivan Ortola (QJ MOTOR – GALFER – MSI), seguito da Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team) e da Alex Escrig (KLINT Racing Team).
Ottavo Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) con Alberto Ferrandez (Pramac Yamaha) e Filip Salac (OnlyFans Racing Team). A chiudere la Top 10 della classifica.
Gara difficile per i nostri colori: caduta per Celestino Vietti (fortunatamente senza conseguenze) e Tony Arbolino dodicesimo.
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moto2 Gara Assen - GP Olanda - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|80
|David Alonso
|Cfmoto Azul Marino Aspar Team
|35:33.175
|2
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+0.024
|3
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+0.234
|4
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+2.795
|5
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - Xeramic - Msi
|+4.355
|6
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Azul Marino Aspar Team
|+7.374
|7
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|+8.455
|8
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|+9.437
|9
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|+12.177
|10
|54
|Alberto Ferrandez
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+12.288
|11
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|+15.495
|12
|32
|Luca Lunetta
|Hdr Speedrs Team
|+18.232
|13
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+18.579
|14
|36
|Angel Piqueras
|Qjmotor - Xeramic - Msi
|+18.726
|15
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|+21.054
|16
|44
|Aron Canet
|Elf Marc Vds Racing Team
|+21.303
|17
|98
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|+21.411
|18
|72
|Taiyo Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|+21.501
|19
|71
|Ayumu Sasaki
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+23.493
|20
|85
|Xabi Zurutuza
|Klint Racing Team
|+23.601
|21
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|+24.373
|22
|22
|Jacob Roulstone
|Idemitsu Honda Team Asia
|+29.230
|23
|40
|Milan Pawelec
|Italjet Gresini Moto2
|+29.419
|24
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|+33.552
|25
|9
|Jorge Navarro
|Reds Fantic Racing
|+37.515
Assen - GP Olanda - Risultati Gara
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