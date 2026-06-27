MotoGP | GP Assen Sprint Race, Bastianini: “Mi è mancata un po’ di accelerazione”

Determinato a recuperare subito posizioni, Bastianini è scattato con aggressività nella Sprint Race di Assen, teatro del Gran Premio d’Olanda, decima tappa della MotoGP 2026.

“La Bestia” ha guadagnato una posizione al via e, con sorpassi decisi su Pedro Acosta e Fabio Quartararo, è risalito fino all’ottava posizione già al termine del secondo giro. In quel momento ha firmato anche il quinto miglior giro della gara, agganciandosi al gruppo di sei piloti in lotta per l’ultimo gradino del podio.

Con il gruppo che si è progressivamente allungato, il ritmo costante gli ha permesso di restare a meno di un secondo dalla quinta posizione, alle spalle di Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Pur non trovando lo spazio per un attacco finale, il #23 ha chiuso ottavo e miglior pilota KTM, a soli cinque secondi dal vincitore Raul Fernandez.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race Gp Olanda Assen MotoGP 2026

“Oggi il feeling con l’anteriore era buono e abbiamo fatto dei buoni progressi. Il mio ritmo era buono durante la gara e mi divertivo molto nei primi giri. Quando ero da solo, riuscivo a frenare forte e a recuperare il distacco dal gruppo davanti. Poi ero ancora competitivo quando ero alle loro spalle, ma mi è mancata un po’ di accelerazione ed era troppo rischioso tentare un sorpasso. Quindi aspettavo che quelli davanti commettessero un errore, ma non l’hanno fatto e ho chiuso ottavo. Domani c’è la gara lunga e spero di migliorare per poter fare dei sorpassi se ci troviamo dietro ad altri piloti.”

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