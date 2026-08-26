MotoGP | Ufficiale, Aldeguer in VR46 Racing Team

A partire dalla stagione 2027, e per il biennio successivo, Fermin Aldeguer vestirà il giallo fluo del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Il pilota spagnolo, oggi al suo secondo anno in MotoGP, entrerà ufficialmente nel progetto Ducati Corse e guiderà una Ducati Desmosedici GP in configurazione factory.

Nato nel 2005, Aldeguer è il più giovane della griglia e uno dei talenti più luminosi dell’attuale panorama MotoGP, come ha già dimostrato in pista. Cresciuto nei campionati regionali e nazionali spagnoli, conquista presto titoli e attenzione, fino al debutto mondiale nel 2021 in MotoE dopo aver vinto competizioni europee. Nella categoria elettrica si mette immediatamente in evidenza, guadagnandosi il passaggio in Moto2, dove conferma il proprio potenziale diventando rapidamente uno dei profili più ricercati e apprezzati del paddock.

Il salto in MotoGP arriva nel 2025: una stagione d’esordio di grande impatto, con tre podi e la prima vittoria nella classe regina in Indonesia. Un successo che lo rende il secondo pilota più giovane di sempre a trionfare nella categoria. Chiude l’anno nella Top10 e conquista il titolo di Rookie dell’anno. Nel campionato attuale occupa l’undicesima posizione, con un podio a Barcellona nonostante tre gare saltate per infortunio.

Nel 2027 Aldeguer approderà nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team con l’ambizione dichiarata di lottare per ogni risultato possibile, puntando a consolidarsi tra i protagonisti della MotoGP.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer Ingaggio VR46 Racing Team

“Sono molto contento di fare questo passo nella mia carriera in MotoGP con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Firmare con la squadra di Valentino è incredibile. Lui è sempre stato uno dei miei idoli, un punto di riferimento. Penso che averlo all’interno del team potrà aiutarmi a migliorare come pilota grazie ai suoi preziosi consigli. Il VR46 Racing Team è il Ducati Factory Supported Team, una squadra estremamente professionale, sono felice di correre con loro. Con il nuovo regolamento per il 2027, il mio obiettivo sarà adattarmi alle nuove gomme, ma anche alla nuova moto. Avere la Ducati ufficiale aiuterà moltissimo per l’evoluzione durante la stagione. Sarà un anno in cui punteremo ad essere costanti, non commettere errori e passare più tempo possibile sulla moto per raccogliere informazioni. Sono sicuro che lavoreremo benissimo con tutto il team e gli ingegneri Ducati, potremo fare un gran lavoro e puntare ad essere costantemente nelle prime cinque posizioni. Non posso chiudere senza una menzione di ringraziamento a tutta la squadra Gresini Racing e a Nadia, che mi hanno aiutato a crescere e portato fino a qui.”

Dichiarazioni Alessio Salucci – Team Director VR46 Racing Team Ingaggio Fermin Aldeguer

“Siamo entusiasti di poter confermare che Fermin correrà con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team nel 2027. È un pilota giovane che ha mostrato un grande talento sin dal suo debutto in MotoGP, dove si è reso subito protagonista. Non vediamo l’ora di accoglierlo nella squadra, dove disporrà di una Desmosedici GP factory in quanto pilota ufficiale Ducati Corse. Gli daremo il massimo supporto per raggiungere i nostri obiettivi. Ancora una volta, ringrazio Ducati per il totale appoggio sia in termini umani che tecnici e tutti i nostri partner, che supportano questo incredibile progetto.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna – Direttore Generale Ducati Corse Ingaggio Fermin Aldeguer

“Siamo molto felici di poter annunciare il rinnovo dell’accordo con Fermin per le prossime due stagioni. Dal suo arrivo in MotoGP ha dimostrato di possedere un talento straordinario, una grande capacità di apprendimento e una determinazione che ci hanno colpito immediatamente. È un pilota ancora molto giovane, ma il suo potenziale è enorme e siamo convinti che abbia ampi margini di crescita. Per questo motivo abbiamo deciso di investire ulteriormente su di lui, confermando la nostra fiducia in un progetto che guarda chiaramente al futuro. Crediamo che il Pertamina Enduro VR46 Racing Team rappresenti l’ambiente ideale per proseguire il suo percorso. Negli ultimi anni il Team ha dimostrato di saper valorizzare al meglio i giovani talenti e di essere una realtà davvero competitiva nel Campionato. Siamo certi che qui Fermin avrà a disposizione tutto il necessario per continuare a crescere e raggiungere importanti traguardi. In Ducati crediamo fortemente nel suo valore.”

Dichiarazioni Pablo Nieto – Team Manager VR46 Racing Team Ingaggio Fermin Aldeguer

“È con molto orgoglio che diamo il benvenuto nel Pertamina Enduro VR46 Racing Team a Fermin Aldeguer, un pilota che ha dato prova di avere un grande talento. Nonostante la sua giovane età, ha già mostrato di essere maturo e all’altezza di un campionato molto impegnativo come la MotoGP. Non è per niente facile vincere nella categoria regina e lui lo ha fatto già nel suo primo anno. Abbiamo molta fiducia in lui perché sappiamo che ha il potenziale per lottare per quello che vuole. Come team, saremo pronti per accompagnarlo in tutto e rendergli tutto il più facile possibile.”

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