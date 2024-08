Moto2 | SpeedUp punta su Vietti per il 2025 e riconferma Lopez

Moto2 – Mentre è il corso il weekend del Gran Premio d’Aragon, dodicesima tappa del Motomondiale 2024, il team SpeedUp ha annunciato la lineup per il 2025.

Per il prossimo anno il team di Boscoscuro ha deciso di ingaggiare Celestino Vietti con un contratto biennale e di riconfermare Alonso Lopez per una stagione.

Vietti, pilota italiano originario di Cirié (TO) e cresciuto nella VR46 Academy tra gli insegnamenti di Valentino Rossi, ha fatto il suo debutto nel 2018 nel Campionato Mondiale Moto3. L’anno successivo ha conquistato il titolo di Rookie of the Year Moto3 all’età di 18 anni, confermandosi tra i talenti italiani. Protagonista di nove podi nella classe intermedia, di cui cinque vittorie, Celestino salirà in sella alla Boscoscuro del Team SpeedUp alla ricerca di grandi risultati per le prossime due stagioni sotto la guida di Luca Boscoscuro.

Continua per un’altra stagione Alonso López, il talento spagnolo che dal 2022 ha messo a segno numerosi successi con il Team SpeedUp. Dal suo arrivo nella squadra, il numero 21 ha collezionato ben quattordici podi, di cui tre vittorie, dimostrando competitività e tanta determinazione. La sua esperienza con la moto Boscoscuro sarà fondamentale per la lotta al titolo del Campionato Mondiale Moto2 2025.

Dichiarazioni Vietti

“Sono davvero entusiasta di questa opportunità. Prima di tutto, desidero ringraziare Luca e il suo team, così come lo staff dell’Academy VR46, per avermi dato la possibilità di vivere questa esperienza. Sarà la mia prima volta su una nuova moto in Moto2, una sfida che considero estremamente stimolante. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura; il pacchetto è chiaramente competitivo, come dimostrano i risultati degli ultimi anni e, in particolare, quelli di questa stagione. Spero di raggiungere grandi traguardi con questo binomio tutto italiano. Grazie ancora a tutti per il sostegno e per questa straordinaria opportunità”.

Dichiarazioni Lopez

“Sono davvero felice di poter continuare un altro anno con la famiglia del Team SpeedUp e ringrazio Luca per la fiducia che continua a riporre in me. Sono determinato a chiudere questa stagione nel miglior modo possibile e ad affrontare la prossima con rinnovata energia, pronto a dare il massimo per lottare insieme a questo straordinario team e puntare al titolo mondiale. La moto è eccezionale, e non potrei desiderare una squadra migliore per inseguire questo grande obiettivo”.