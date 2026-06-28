MotoGP | GP Assen 2026, la Gara in DIRETTA (live e foto)

14:59 Grazie per averci seguito! Appuntamento tra due settimane con il GP del Sachsenring. Buon pomeriggio!

14:44 Aggiornamento su Bezzecchi: “Gli esami hanno confermato che il pilota è pienamente cosciente e presenza mobilità degli arti. A causa del forte dolore cervicale, l’equipe medica ha deciso di trasferirlo all’ospedale per esami diagnostici completi”

GIRO 25 – ULTIMO GIRO! Di Giannantonio sorpassa A.Marquez e sale quarto. Ai Ogura vince il Gran Premio di Assen davanti a Raul Fernandez e Jorge Martin. Quarto Di Giannantonio davanti ad A.Marquez, M.Marquez, Bastianini, Quartararo, Binder e Rins.

GIRO 24 – 1.8 il vantaggio di Ogura su Fernandez. Di Giannantonio effettua il sorpasso nello stesso punto di prima su M.Marquez e ci riesce

GIRO 23 – Ogura ha 1.2 di vantaggio su Fernandez. Long lap penalty per Di Giannantonio. Diggia lo esegue subito e rientra davanti a Bastianini per la sesta posizione

GIRO 22 – Bastianini sorpassa M.Marquez e sale sesto. Sotto investigazione l’episodio tra Di Giannantonio e M.Marquez. M.Marquez si riprende la sesta posizione su Bastianini

GIRO 21 – Di Giannantonio sorpassa M.Marquez e lo manda fuori, stessa fotocopia di Assen 2015 con Valentino Rossi. Ne approfitta anche Alex Marquez che si mette quinto

GIRO 20 – Di Giannantonio si è avvicinato a M.Marquez. Ogura sorpassa Fernandez e passa al comando

GIRO 19 – 4 decimi separano Fernandez e Ogura

GIRO 18 – Arriva il sorpasso di Fernandez! Martin perde anche la posizione da Ogura

GIRO 16 – Ogura perde terreno dai primi due, 1 secondo da Fernandez. Ritiro per Bagnaia, possibile problema al freno

GIRO 15 – Problema tecnico per Bagnaia! Ritiro per Toprak

GIRO 14 – 4 decimi tra Martin e Fernandez. Ritiro per Acosta, dal replay si vede che scuoteva il braccio

GIRO 13 – Problema per Acosta! Perde diverse posizioni e si ritrova sedicesimo

GIRO 12 – Undicesimo Toprak, a seguire: Binder, Rins, Marini, Moreira, Miller, Vinales, A.Fernandez e Crutchlow

GIRO 11 – Fernandez si avvicina a Martin, mezzo secondo

GIRO 10 – Caduta di Morbidelli, rider OK. Bagnaia sorpassa M.Marquez e sale quarto

GIRO 9 – Martin resta a otto decimi su Fernandez. L’ambulanza con Bezzecchi è arrivata al Centro Medico. Acosta ci prova ma va largo e viene sorpassato anche da Bagnaia. TOP 10: Martin, Fernandez, Ogura, M.Marquez, Bagnaia, Acosta, Di Giannantonio, A.Marquez, Bastianini e Quartararo

GIRO 8 – M.Marquez torna ad attaccare Acosta e si mette quarto

GIRO 7 – Acosta sorpassa M.Marquez e sale quarto. TOP 10: Martin, R.Fernandez, Ogura, Acosta, M.Marquez, Bagnaia, Di Giannantonio, A.Marquez, Bastianini e Quartararo

GIRO 6 – Acosta sorpassa M.Marquez e sale quarto ma Marc si riprende la posizione. Bagnaia si avvicina ad Acosta

GIRO 5 – Sette decimi di vantaggio per Martin. Ogura sorpassa M.Marquez e sale terzo

GIRO 4 – Acosta sorpassa Bagnaia e sale quinto. Bezzecchi cosciente, sarà portato al Centro Medico. TOP 10: Martin, Fernandez, M.Marquez, Ogura, Acosta, Bagnaia, Di Giannantonio, A.Marquez, Quartararo e Bastianini

GIRO 3 – Siamo in attesa di aggiornamenti su Bezzecchi

GIRO 2 – Bagarre tra le Trackhouse e ne approfitta M.Marquez che si mette terzo! TOP 10: Martin, Fernandez, M.Marquez, Bezzecchi, Bagnaia, Ogura, Quartararo, Acosta, Di Giannantonio e A.Marquez. Brutta caduta di Bezzecchi!

GIRO 1 – Ottimo start di Martin che resta al comando davanti a Fernandez e Ogura. Quarto Bezzecchi. Ogura sorpassa Fernandez e si mette secondo. Bagnaia e M.Marquez in bagarre. Bezzecchi va largo ma riesce a stare davanti a M.Marquez. Caduta di Mir, rider OK

14:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza

14:00 Parte il giro di formazione!

Diretta MotoGP Assen – Amici di Motorionline, buongiorno e benvenuti al commento del Gran Premio di Assen, decima tappa del Motomondiale 2026. A partire dalle 14:00, seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara.

Davanti a tutti scatterà l’Aprilia di Jorge Martin, seguito da Ai Ogura e Marco Bezzecchi. Seconda fila per Raul Fernandez, Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio. Terza fila per Marc Marquez, Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Quarta fila per Joan Mir, Enea Bastianini e per Alex Marquez.

Ieri, Raul Fernandez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio di Assen davanti ad Ai Ogura e Fabio Di Giannantonio.

DIRETTA GRAN PREMIO DI ASSEN DALLE 14:00

Foto: Michelin