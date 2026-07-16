MotoGP | Pecco Bagnaia operato al braccio destro

Pecco Bagnaia ha affrontato nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio un intervento di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro, una procedura mirata a risolvere le problematiche legate alla sindrome compartimentale che negli ultimi mesi aveva iniziato a manifestarsi con maggiore insistenza.

L’operazione, eseguita con successo, rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso di recupero del pilota, che ha scelto di intervenire tempestivamente approfittando della pausa estiva del calendario MotoGP per evitare ripercussioni sulla seconda parte della stagione.

A guidare l’intervento è stata l’équipe del Professor Luigi Tarallo, specialista di riferimento per questo tipo di patologie, presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, struttura diretta dal Professor Fabio Catani. La procedura si è conclusa senza complicazioni, con un decorso operatorio regolare e in linea con le aspettative dei medici.

La fasciotomia endoscopica, tecnica sempre più diffusa nel mondo del motociclismo professionistico, consente un approccio meno invasivo rispetto alle metodiche tradizionali, riducendo i tempi di recupero e favorendo un ritorno più rapido alle attività agonistiche.

Terminata la fase chirurgica, Bagnaia può ora concentrarsi sul programma di riabilitazione predisposto dallo staff medico Ducati e dai professionisti che lo seguono abitualmente. Il percorso prevede una prima fase di riposo controllato, seguita da esercizi mirati al recupero della mobilità e alla riduzione dell’infiammazione, fino alla progressiva reintroduzione del lavoro muscolare specifico necessario per affrontare le sollecitazioni tipiche della guida di una MotoGP. La pausa estiva rappresenta un’opportunità preziosa: permette al pilota di dedicarsi completamente alla riabilitazione senza la pressione immediata delle gare, garantendo un recupero più sereno e strutturato.

L’obiettivo dichiarato rimane quello di tornare in pista in occasione del British Grand Prix, in programma dal 7 al 9 agosto sul circuito di Silverstone. La data, pur dipendendo dall’evoluzione del decorso post-operatorio, è considerata raggiungibile dallo staff medico, che ha espresso ottimismo sulla capacità di Bagnaia di rispettare la tabella di marcia. Silverstone, con le sue caratteristiche tecniche e la natura particolarmente fisica del tracciato, rappresenta una sfida impegnativa, ma anche un banco di prova ideale per valutare la piena funzionalità dell’avambraccio operato.

Il Ducati Lenovo Team segue con attenzione ogni fase del recupero del suo pilota di punta, consapevole dell’importanza di garantire un rientro in condizioni ottimali. Bagnaia, dal canto suo, ha già dimostrato in passato una notevole capacità di gestione degli infortuni e una forte determinazione nel rispettare i programmi di recupero. La scelta di intervenire ora, evitando di trascinare il problema nelle gare successive, conferma la volontà di affrontare la seconda metà della stagione con la massima competitività.

2.7/5 - (3 votes)