MotoGP | GP Germania 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:26 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 14 con il Gran Premio della Germania. Buona serata!

GIRO 15 – ULTIMO GIRO! Marc Marquez vince la Sprint Race del Gran Premio della Germania! Sul podio Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Ogura, a seguire: Fernandez, Martin, Bagnaia, Acosta, Quartararo e Moreira. Undicesimo Marini, a seguire: Binder, Miller, Bastianini, Mir, Rins, Razgatlioglu, Crutchlow e Vinales

Martin ha un vantaggio di 11 punti su Bezzecchi, Di Giannantonio terzo a -13, Ogura a -23 e Marc Marquez a -33.

GIRO 14 – Penultimo giro! Due decimi tra Di Giannantonio e A.Marquez

GIRO 13 – Tre decimi tra i fratelli Marquez, recupera Di Giannantonio

GIRO 11 – A.Marquez a meno di tre decimi da Marc, Di Giannantonio ha alzato il piede, è a 8 decimi

GIRO 10 – TOP 10: M.Marquez, A.Marquez, Di Giannantonio, Ogura, Fernandez, Martin, Bagnaia, Acosta, Quartararo e Moreira

GIRO 9 – Mezzo secondo separa Di Giannantonio e Ogura. Più di quattro decimi il vantaggio di M.Marquez

GIRO 7 – Marc si prende margine dal fratello Alex e anche Di Giannantonio sembra aver perso un po’ di terreno

GIRO 6 – 2 decimi separano i fratelli Marquez, lo stesso distacco che ha Di Giannantonio. Caduta di Morbidelli, rider OK

GIRO 5 – Alex si avvicina al fratello. Acosta sorpassa Quartararo e sale ottavo

GIRO 4 – Undicesimo Moreira, a seguire: Marini, Binder, Mir, Miller, Bastianini, Roprak, Rins, Vinales e Crutchlow

GIRO 3 – Giro veloce di Di Giannantonio, a mezzo secondo. Martin si avvicina alle Trackhouse

GIRO 2 – TOP 10: M.Marquez, A.Marquez, Di Giannantonio, Ogura, Fernandez, Martin, Bagnaia, Quartararo, Acosta e Morbidelli

GIRO 1 – Ottimo start di M.Marquez davanti ad A.Marquez e Ogura davanti a Di Giannantonio che si riprende la terza posizione. Martin sorpassa Bagnaia che aveva sorpassato Quartararo

15:01 I piloti arrivano sulla griglia

15:00 Parte il giro di formazione!

14:59 Tutti con dura all’anteriore e soft al posteriore, 27° nell’aria e 42 sull’asfalto

Diretta Sprint Race GP Germania Sachsenring MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito del Sachsenring per la diretta della Sprint Race del Gran Premio della Germania, undicesimo appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 15:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata a Marc Marquez davanti ad Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Raul Fernandez seguito da Ai Ogura e Fabio Quartararo. Settimo Franco Morbidelli davanti a Jorge Martin e Pedro Acosta. Dichiarato unfit Marco Bezzecchi dopo la brutta caduta nelle Qualifiche dove ha riportato la frattura completa e scomposta della clavicola sinistra.

🚨 Brutte notizie per Marco Bezzecchi: gli esami effettuati dopo la caduta nelle qualifiche del GP di Germania hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra. In bocca al lupo, Bez! 💪🇮🇹https://t.co/tMtuEiW35c — MotoGrandPrix (@motograndprixit) July 11, 2026

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

DIRETTA SPRINT RACE GP GERMANIA SACHSENRING DALLE 15:00

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