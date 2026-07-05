WDW 2026 | Race of Champions in Diretta Streaming [VIDEO]
Segui con noi la gara a partire dalle 12:30
di Alessio Brunori5 Luglio, 2026
Diretta Streaming WDW 2026 Race of Champions – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove alle 12:40 scatterà l’attesissima Race of Champions che vedrà sfidarsi sulla Panigale V4 tutti i piloti Ducati delle classi MotoGP, WSBK, WSS e di altri Campionati esteri!
Ieri si sono disputate le qualifiche che hanno visto Nicolò Bulega conquistare la Pole Position, davanti a Lorenzo Baldassarri e Pecco Bagnaia.
Dalla seconda fila, scatteranno Yari Montella, Alberto Surra e Franco Morbidelli. Terza fila con Fabio Di Giannantonio, Tommy Bridewell e Michele Pirro. Clicca qui per leggere il report della qualifiche della Race of Champions 2026.
SEGUI QUI LA RACE OF CHAMPIONS A PARTIRE DALLE 12:30
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