WDW 2026 | Race of Champions in Diretta Streaming [VIDEO]

Diretta Streaming WDW 2026 Race of Champions – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Misano World Circuit Marco Simoncelli, dove alle 12:40 scatterà l’attesissima Race of Champions che vedrà sfidarsi sulla Panigale V4 tutti i piloti Ducati delle classi MotoGP, WSBK, WSS e di altri Campionati esteri!

Ieri si sono disputate le qualifiche che hanno visto Nicolò Bulega conquistare la Pole Position, davanti a Lorenzo Baldassarri e Pecco Bagnaia.

Dalla seconda fila, scatteranno Yari Montella, Alberto Surra e Franco Morbidelli. Terza fila con Fabio Di Giannantonio, Tommy Bridewell e Michele Pirro. Clicca qui per leggere il report della qualifiche della Race of Champions 2026.

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