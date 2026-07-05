WDW 2026 | Bulega vince la Race of Champions, Surra e Baldassarri a podio

WDW 2026 Race of Champions – La Race of Champions 2026 è stata vinta da Nicolò Bulega che dopo la pole position si è aggiudicato anche la gara.

Il dominatore del Mondiale Superbike in sella alla Ducati Panigale V4S del team Aruba.it Racing Superbike è scattato dalla pole mantenendo il comando della gara, mentre dietro Lorenzo Baldassarri (Pata Go Eleven), che partiva dalla seconda casella è riuscito a tenera a bada Alberto Surra (Team Motocorsa Racing).

Pecco Bagnaia che si era qualificato terzo è stato retrocesso in sesta posizione per aver “tagliato” una parte della pista durante le QP e al termine del primo giro ha tagliato il traguardo in quinta posizione.

Il primo giro si concluso con Bulega al comando davanti a Surra, che alla curva della Quercia è riuscito a passare Baldassarri. Quarta posizione per Yari Montella (Barni Spark Racing Team) seguito dal sopracitato Bagnaia, da Tommy Bridewell (SBK Advocates), dai piloti del VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, Lukas Tulovic (SBK Idm), Afizh Syahrin (SBK Asia), Alvarp Bautista (SBK Barni Spark Racing Team) e Tarran Mackenzie (Mgm Racing Performance).

Non ha rischiato Marc Marquez che non è ancora in condizione fisica ottimale; il nove volte iridato è passato sul traguardo al termine del primo giro in 13esima posizione, davanti a Patrick Jacobsen (Moto America) e Josh Waters (Australian Superbike) e a Michele Pirro.

Giro dopo giro Bulega ha messo decimi di margine sugli inseguitori passando sotto alla bandiera a scacchi dopo 10 giri con 1.437s di vantaggio su Surra con quest’ultimo che si è dovuto difendere da un Lorenzo Baldassarri che ha chiuso la gara a soli 0.292s dal pilota del Team Motocorsa Racing.

Quarto al traguardo Pecco Bagnaia che ha chiuso a 7.128s da Bulega e migliore dei piloti della MotoGP. il tre volte iridato ha preceduto Bridewell, Morbidelli, Di Giannantonio, Tulovic, Syahrin e Mackenzie.

Marc Marquez ha chiuso 12esimo a 24.197s da Bulega, ma come detto ha preferito non prendere rischi. Alle sue spalle Jacobsen e Waters. Ritirati Bautista e Pirro.

Ordine di arrivo Race of Champions WDW 2026

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