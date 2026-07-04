WDW 2026 | Bulega: “Futuro in MotoGP? Stiamo cercando la miglior soluzione”

E’ un Nicolò Bulega determinatissimo quello che ha disputato le qualifiche della Race of Champions nel sabato del World Ducati Week 2026.

Il dominatore del Mondiale Superbike ha infatti centrato la pole position davanti a Lorenzo Baldassarri e Pecco Bagnaia. A fine gara è stato intervistato da Sky Sport ed ha risposto alla domanda sul suo futuro in MotoGP. Ecco cosa ha detto il 11 del Team Aruba.it Racing.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Qualifiche Race of Champions WDW 2026

“Mi sono divertito. Futuro in MotoGP? Stiamo cercando di trovare la miglior soluzione per me. Solo che ne stiamo parlando, mi rende felice.”

A “sponsorizzare” il suo passaggio alla MotoGP anche il Team Manager del Lenovo Ducati Team Davide Tardozzi.

“Bulega? Con questi risultati merita la MotoGP.”





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