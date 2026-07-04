In evidenza

WDW 2026 Race of Champions | A Bulega la pole position, seguono Baldassarri e Bagnaia [VIDEO]

Il leader del Mondiale Superbike in grande spolvero nel World Ducati Week

di Alessio Brunori4 Luglio, 2026
WDW 2026 Race of Champions | A Bulega la pole position, seguono Baldassarri e Bagnaia [VIDEO]WDW 2026 Race of Champions | A Bulega la pole position, seguono Baldassarri e Bagnaia [VIDEO]

Sotto il sole cocente di Misano i piloti Ducati si sono sfidati nelle qualifiche della Race of Champions, appuntamento clou del World Ducati Week 2026.

La pole position è andata a Nicolò Bulega, autore di un giro perfetto in 1:34.386, che ha sfruttato al massimo la Panigale V4. Il pilota del team Aruba.it Racing Superbike ha preceduto Lorenzo Baldassarri (SBK Pata Go Eleven), staccato di pochi decimi, e Pecco Bagnaia (MotoGP Ducati Lenovo), terzo.

Dietro al trio di testa, Yari Montella (SBK Barni Spark Racing Team) e Alberto Surra (SBK Motocorsa Racing) completano la top five, mentre Franco Morbidelli (MotoGP Pertamina Enduro VR46) ha chiuso sesto.

Dietro all’italo-brasiliano si è piazzato il suo team-mate Fabio Di Giannantonio che ha preceduto Tommy Bridewell (SBK Advocates), Michele Pirro (Collaudatore Ducati) e Afizh Syahrin (SBK Asia) che chiude la Top Ten.

Alvaro Bautista (SBK Barni Spark Racing Team) ha chiuso 11esimo, davanti al nove volte iridato Marc Marquez (MotoGP Ducati Lenovo) a Tarran Mackenzie (Mgm Racing Performance) e Lukas Tulovic (SBK Idm). Ultime due posizioni per Patrick Jacobsen (Moto America) e Josh Waters (Australian Superbike).

La sessione ha confermato l’equilibrio tra i piloti Superbike e MotoGP, con tempi ravvicinati e un livello tecnico altissimo.

4.7/5 - (4 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

TI POTREBBE INTERESSARE

Foto MotoGP SBK

motogp-assen-gp-olanda-2026-00011motogp-assen-gp-olanda-2026-00028motogp-assen-gp-olanda-2026-00021motogp-assen-gp-olanda-2026-00013motogp-assen-gp-olanda-2026-00034motogp-assen-gp-olanda-2026-00026motogp-assen-gp-olanda-2026-00038motogp-assen-gp-olanda-2026-00010motogp-assen-gp-olanda-2026-00012motogp-assen-gp-olanda-2026-00004motogp-assen-gp-olanda-2026-00019motogp-assen-gp-olanda-2026-00029

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news