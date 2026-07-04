WDW 2026 Race of Champions | A Bulega la pole position, seguono Baldassarri e Bagnaia [VIDEO]

Sotto il sole cocente di Misano i piloti Ducati si sono sfidati nelle qualifiche della Race of Champions, appuntamento clou del World Ducati Week 2026.

La pole position è andata a Nicolò Bulega, autore di un giro perfetto in 1:34.386, che ha sfruttato al massimo la Panigale V4. Il pilota del team Aruba.it Racing Superbike ha preceduto Lorenzo Baldassarri (SBK Pata Go Eleven), staccato di pochi decimi, e Pecco Bagnaia (MotoGP Ducati Lenovo), terzo.

Dietro al trio di testa, Yari Montella (SBK Barni Spark Racing Team) e Alberto Surra (SBK Motocorsa Racing) completano la top five, mentre Franco Morbidelli (MotoGP Pertamina Enduro VR46) ha chiuso sesto.

Dietro all’italo-brasiliano si è piazzato il suo team-mate Fabio Di Giannantonio che ha preceduto Tommy Bridewell (SBK Advocates), Michele Pirro (Collaudatore Ducati) e Afizh Syahrin (SBK Asia) che chiude la Top Ten.

Alvaro Bautista (SBK Barni Spark Racing Team) ha chiuso 11esimo, davanti al nove volte iridato Marc Marquez (MotoGP Ducati Lenovo) a Tarran Mackenzie (Mgm Racing Performance) e Lukas Tulovic (SBK Idm). Ultime due posizioni per Patrick Jacobsen (Moto America) e Josh Waters (Australian Superbike).

La sessione ha confermato l’equilibrio tra i piloti Superbike e MotoGP, con tempi ravvicinati e un livello tecnico altissimo.

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