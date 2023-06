SBK | Gp Donington Day 1: Rea, “Giornata dura”

SBK Gp Donington Kawasaki – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio di Donington, con il primo tempo.

Il pilota britannico ha fatto segnare il miglior crono nelle difficili condizioni della FP1, mentre nel pomeriggio britannico non è sceso in pista.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Donington

“Il meteo in tutta la prima sessione di prove libere non è stato perfetto. C’erano alcune macchie d’acqua sulla visiera ma ero convinto che la pista fosse a posto. È stata una giornata un po’ dura perché ho fatto solo cinque giri regolari. In questo momento ci sentiamo un po’ impreparati, ma siamo in cima alla lista dei tempi, quindi non è affatto male. Abbiamo portato qui alcune cose dal test a cui abbiamo recentemente partecipato al Motorland Aragon. Ma, con il tempo di pista limitato disponibile oggi, è difficile sapere se possiamo continuare con loro domani. Ho bisogno di una moto che conosco davvero bene e con cui mi sento a mio agio a spingere. Ora avremo una sessione di FP3 di 30 minuti per mettere a punto la moto prima di Gara Uno. Qui c’è un nuovo asfalto, un nuovo livello di grip e nuove esigenze. La superficie della pista sembra piuttosto impegnativa per la gomma posteriore, per essere onesti.”