MotoGP | Yamaha saluta Quartararo e Rins a fine 2026

Con un comunicato diffuso nella giornata di oggi, Yamaha ha ufficializzato che Fabio Quartararo e Alex Rins lasceranno il Monster Energy Yamaha MotoGP Team al termine della stagione 2026, mettendo fine a una collaborazione che, soprattutto nel caso del pilota francese, ha segnato un capitolo importante della storia recente della Casa di Iwata.

Arrivato nel team ufficiale nel 2019, Quartararo si è imposto fin da subito come uno dei riferimenti della MotoGP. In otto stagioni con Yamaha ha conquistato 11 vittorie, 32 podi e soprattutto il titolo mondiale nel 2021, riportando il marchio giapponese sul tetto della classe regina. Negli anni successivi, nonostante le difficoltà tecniche della YZR-M1, il francese è rimasto il punto di riferimento del progetto, distinguendosi per determinazione e professionalità.

Percorso più breve e mai del tutto brillante, quello di Alex Rins. Entrato nel Monster Energy Yamaha MotoGP Team nel 2024, lo spagnolo ha messo a disposizione della squadra la propria esperienza e le proprie qualità tecniche, contribuendo allo sviluppo della M1 e alla crescita del progetto in una fase di profonda trasformazione.

Yamaha ha sottolineato come entrambe le parti continueranno a lavorare con il massimo impegno fino all’ultima gara del 2026, con l’obiettivo di ottenere i migliori risultati possibili prima della separazione.

Dichiarazioni Paolo Pavesio, divorzio Quartararo e Rins

“Fabio e Alex hanno entrambi svolto un ruolo fondamentale nel progetto MotoGP di Yamaha e siamo profondamente grati per il loro impegno, la loro dedizione e la collaborazione dimostrata nel corso degli anni. Il percorso di Fabio con Yamaha è durato otto anni, durante i quali abbiamo condiviso grandi successi e momenti difficili. Insieme siamo cresciuti, abbiamo celebrato traguardi che hanno segnato la nostra storia e affrontato sfide che ci hanno reso più forti. Al di là dei risultati, è proprio questo percorso condiviso a definire il nostro rapporto e, alla fine, Fabio resterà per sempre una delle vere leggende della Yamaha MotoGP. Da quando è entrato a far parte di Yamaha nel 2024, Alex ha portato un bagaglio prezioso di esperienza, competenza e un impegno costante, svolgendo un ruolo importante nello sviluppo del progetto YZR-M1. Anche se salutarsi dopo tanti anni non è mai facile, restiamo completamente concentrati sul lavoro di squadra per ottenere i migliori risultati possibili fino al termine della stagione.”