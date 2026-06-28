MotoGP | GP Assen: vittoria di Ogura, brutta caduta del “Bez”: gli highlights [VIDEO]

Highlights GP Olanda Assen – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP.

A vincere, primo successo in MotoGP è stato Ai Ogura, che ha preceduto il team-mate Raul Fernandez e il nuovo leader della classifica iridata Jorge Martin.

Era dal 2024 che un pilota giapponese non vinceva in Top Class, allora a riuscirci Makoto Tamada.

La gara è stata caratterizzata da una brutta caduta che nel corso del secondo giro ha avuto come protagonista Marco Bezzecchi. Fortunatamente il “Bez” non ha riportato nessuna frattura. Ritiro per Pecco Bagnaia, che però si consola con la nascita di suo figlio.



