MotoGP | Pedro Acosta operato per trattare la sindrome del tunnel carpale

Pedro Acosta ha subito questa mattina un piccolo intervento chirurgico al polso destro per trattare la sindrome del tunnel carpale.

L’operazione è riuscita senza complicazioni e il pilota punta a rientrare già al GP di Germania, condizionato al via libera della visita medica prevista per la prossima settimana.

Il pilota della KTM si era dovuto ritirare dal Gran Premio d’Olanda perchè non riusciva più a guidare la sua RC16. Il #37, prossimo pilota Ducati (affiancherà Marc Marquez, ndr) ha scelto la via più rapida per risolvere il problema al polso destro.

L’operazione, definita “minore” ma comunque necessaria per evitare peggioramenti, è stata eseguita con successo e senza complicazioni: un passaggio rapido, mirato, che permette al pilota di guardare già alla prossima tappa del suo percorso in MotoGP.

La tempistica è serrata, ma la natura dell’intervento e la reattività del giovane spagnolo fanno pensare a un rientro possibile, purché la visita confermi la piena funzionalità del polso.

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