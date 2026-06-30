In evidenza

MotoGP | Pedro Acosta operato per trattare la sindrome del tunnel carpale

Il pilota spagnolo della KTM punta a rientrare già al Gran Premio di Germania

di Alessio Brunori30 Giugno, 2026
MotoGP | Pedro Acosta operato per trattare la sindrome del tunnel carpaleMotoGP | Pedro Acosta operato per trattare la sindrome del tunnel carpale

Pedro Acosta ha subito questa mattina un piccolo intervento chirurgico al polso destro per trattare la sindrome del tunnel carpale.

L’operazione è riuscita senza complicazioni e il pilota punta a rientrare già al GP di Germania, condizionato al via libera della visita medica prevista per la prossima settimana.

Il pilota della KTM si era dovuto ritirare dal Gran Premio d’Olanda perchè non riusciva più a guidare la sua RC16. Il #37, prossimo pilota Ducati (affiancherà Marc Marquez, ndr) ha scelto la via più rapida per risolvere il problema al polso destro.

L’operazione, definita “minore” ma comunque necessaria per evitare peggioramenti, è stata eseguita con successo e senza complicazioni: un passaggio rapido, mirato, che permette al pilota di guardare già alla prossima tappa del suo percorso in MotoGP.

La tempistica è serrata, ma la natura dell’intervento e la reattività del giovane spagnolo fanno pensare a un rientro possibile, purché la visita confermi la piena funzionalità del polso.

3/5 - (2 votes)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in In evidenza

Lascia un commento

You must be logged in to post a comment Login

TI POTREBBE INTERESSARE

Foto MotoGP SBK

motogp-assen-gp-olanda-2026-00011motogp-assen-gp-olanda-2026-00028motogp-assen-gp-olanda-2026-00021motogp-assen-gp-olanda-2026-00013motogp-assen-gp-olanda-2026-00034motogp-assen-gp-olanda-2026-00026motogp-assen-gp-olanda-2026-00038motogp-assen-gp-olanda-2026-00010motogp-assen-gp-olanda-2026-00012motogp-assen-gp-olanda-2026-00004motogp-assen-gp-olanda-2026-00019motogp-assen-gp-olanda-2026-00029

Classifiche

MotoGP

Moto2

Moto3

Classifiche Team

MotoGP

Moto2

Moto3

Ultime news