SBK | Gp Donington Park FP: giornata di prove libere dominata dal solito Bulega, con Montella secondo che si inserisce davanti a Lecuona

Si sono concluse le prove libere a Donington Park, una giornata che sembra come tante perchè a scrivere il proprio nome in cima alla lista dei tempi è il solito Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) con il tempo di 1’25.460, ma la sorpresa viene da Yari Montella (Barni Spark Racing Team), che con il secondo tempo di 1’25.667, si inserisce tra le due Ducati ufficiali e precede Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), a +0.250 dal compagno.

In seconda fila troviamo Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) staccato a +0.270 seguito da Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing), protagonista di una paurosa caduta nel finale delle FP2. Sesto tempo per Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), marcato dalle Ducati di Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) e Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven). Chiude la terza fila il paladino della Kawasaki, Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team).

Decimo tempo per un altro pilota di casa come Tom Bridewell (Ducati Advocates), che negli anni di BSB è sempre andato forte a Donington, mentre undicesimo è Jonathan Rea (Honda HRC), reduce da una trionfale 8 ore di Suzuka dello scorso weekend e terzo pilota HRC di questo round. In dodicesima posizione provvisoria si piazza Alberto Surra (Motocorsa Racing), in flessione qui in Inghilterra come sembra momentaneamente anche Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), tredicesimo con l’altra Bimota.

Quattordicesimo Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), che si propone come prima Yamaha di questo schieramento, davanti a Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e al rientrante Jake Dixon (Honda HRC), fermo lo scorso appuntamento per infortunio. Altro importante recupero anche in casa BMW con Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), finalmente in pista e oggi solo diciassettesimo in classifica. Dietro al ternano c’è Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), anch’egli reduce dalla gara endurance in Giappone, ma per ora attardato con il diciottesimo riferimento cronometrico. Diciannovesimo Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) davanti al portoghese di BMW, Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e a Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), che completa la settima fila. Chiudono la graduatoria Somkiat Chantra (Honda HRC) e Mattia Rato (Motoxracing).

Superbike Gp Donington Park: Combinata FP Top Six – I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’25.870

2. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.207

3. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.250

4. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.270

5. Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing) +0.528

6. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) +0.566

Gli orari della Superbike 2026 a Donington

Sab 11 LUGLIO (ora italiana)

FP3 10:40

Superpole 12:15

RACE 1 16:30