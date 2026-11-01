MotoGP | Ufficiale, Yamaha non parteciperà al Gran Premio del Qatar 2026

La decisione di Yamaha di non prendere parte al GP del Qatar 2026 ha inevitabilmente acceso il dibattito all’interno del paddock MotoGP. La Casa di Iwata ha infatti scelto di mantenere le proprie restrizioni aziendali sui viaggi verso il Medio Oriente, ritenendo che le attuali condizioni non consentano di modificare la linea di prudenza adottata a livello globale.

Una posizione che ha trovato però la ferma replica di MotoGP SEG, convinta che tutte le verifiche effettuate con le autorità locali e con i consulenti indipendenti della sicurezza confermino la piena possibilità di disputare regolarmente l’evento. Di seguito i due comunicati integrali diffusi dalle parti.

Comunicato Yamaha No al GP del Qatar 2026

“A seguito della sua più recente valutazione della situazione in Medio Oriente, Yamaha non ha individuato motivi sufficienti per modificare le restrizioni ai viaggi già in vigore a livello aziendale.

Di conseguenza, Yamaha ha informato MotoGP Group della sua decisione di non partecipare al Gran Premio del Qatar 2026.

Questa decisione riflette la valutazione di Yamaha delle informazioni attualmente disponibili ed è indipendente dalle misure implementate da MotoGP Group e dall’organizzatore dell’evento.

Yamaha rimane pienamente impegnata in MotoGP e non vede l’ora di tornare alle competizioni in occasione del Gran Premio del Portogallo.”

Comunicato MotoGP SEG su Yamaha No al GP del Qatar 2026

“MotoGP è delusa dalla decisione di Yamaha di non partecipare al Gran Premio del Qatar. Pur riconoscendo che il team è soggetto a una più ampia politica aziendale che limita i viaggi in Medio Oriente, non riteniamo che questa decisione rifletta le ampie rassicurazioni fornite a tutti gli stakeholder del Campionato.

A seguito delle consultazioni con lo Stato del Qatar, il Lusail International Circuit, consulenti indipendenti per la sicurezza e del processo continuo di valutazione dei rischi effettuato da MotoGP, MotoGP non ha ricevuto alcuna informazione che giustifichi una modifica degli attuali piani per l’evento.

Abbiamo comunicato oggi tale posizione, insieme alle informazioni più recenti disponibili, a tutti i Costruttori e Team e accogliamo con favore la conferma da parte del resto dello schieramento che gareggerà in Qatar, ringraziandoli per questo impegno.

Oltre alle implicazioni contrattuali derivanti dalla decisione di Yamaha per quanto riguarda gli accordi con MotoGP e IRTA, la mancata partecipazione di Yamaha comporta anche implicazioni sportive, con eventuali conseguenze sportive che saranno gestite dalla FIM in conformità con i regolamenti del Campionato.”