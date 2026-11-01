MotoGP | GP Malesia, Bezzecchi scagiona Ogura: “Era più veloce” [VIDEO]

Marco Bezzecchi ha faticato più del previsto nella gara “lunga” del Gran Premio della Malesia, 19esima tappa della MotoGP 2026 corsa al Sepang International Circuit.

Il pilota riminese dell’Aprilia che ieri aveva centrato il podio nella Sprint Race, ha tagliato il traguardo in sesta posizione. Ad un certo punto della gara sembrava potesse lottare per il podio ma poi l’usura delle gomme ha giocato un ruolo fondamentale, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Credo che il tempo gliel’ho fatto perdere più io a lui, in realtà, perché comunque lui era più veloce di me (si riferisce al compagno di marca Ai Ogura, ndr). È vero, il contatto si poteva evitare, più che altro perché abbiamo rischiato di cadere entrambi, ma penso che per la velocità che aveva in quel momento rispetto a me, mi avrebbe passato al massimo dopo due o tre curve, come poi ha fatto in realtà. Non sono uno che si lamenta ed è andato tutto liscio e va bene così.”

Un pensiero poi sulla “sofferenza” di guida che non si aspettava: “Non mi aspettavo di soffrire così tanto. Anche dopo la Sprint di ieri, dove mi ero trovato bene, onestamente non lo pensavo. La verità è che ho sofferto tanto con la gomma davanti e con l’usura proprio del pneumatico anteriore. All’inizio ho dovuto spingere un po’ per cercare di tornare sotto e stare vicino a Pedro (Acosta) e ad Alex (Marquez). Ho provato un attacco un po’ disperato su Alex perché forse era l’unica vera opportunità che avevo per non calare così tanto, magari riuscendo a prendere un po’ d’aria fresca. Ce l’avevo quasi fatta, ma mi ha incrociato e, stando altri tre o quattro giri in scia, ho iniziato veramente a essere in difficoltà: non mi trovavo più con l’anteriore e rischiavo di cadere ad ogni ingresso di curva. Questo mi ha portato a guidare un po’ sulla difensiva e a finire anche la gomma dietro, perché quando entri piano nelle curve e poi apri presto il gas, su una pista così, è stata un po’ la mia croce. È un peccato.”

Sul mancato gioco di marca con Ogura ha preferito glissare: “Non voglio entrare in questo tipo di polemiche. Già non sono contentissimo della gara, non voglio andare a mettermi in altri tipi di beghe, onestamente, e sprecare le mie energie, vista la difficoltà del momento, per queste cose. Come ho detto andava un po’ più forte di me: ho gestito bene all’inizio, ma poi, quando sono andato in difficoltà io, lui andava più forte, è venuto su ed è vero, ci siamo toccati. Alla fine le moto sono anche questo. Si poteva evitare? Certo, si poteva evitare, però è andato tutto bene, quindi è inutile anche stare a rimuginare su tutta questa roba. Adesso cerchiamo di concentrarci e di canalizzare tutte le energie per il Qatar.”

Un ultimo pensiero sulla lotta al Titolo che ormai è quasi un miraggio: “Fino a che la matematica ancora dice che una possibilità c’è, noi ci dobbiamo credere. Poi tutto può succedere, e cerchiamo di lavorare al nostro massimo, partendo appunto dal Qatar.”

Foto: Michelin





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