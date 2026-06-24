MotoGP | Bagnaia alla sua Ducati: “Sei parte di me, lo sarai sempre”

Pecco Bagnaia attraverso i social ha voluto dedicare un pensiero alla “sua” Ducati, quella che lascerà a fine stagione 2026.

Il suo posto andrà infatti a Pedro Acosta, che è stato ufficializzato oggi dalla casa di Borgo Panigale. Un rapporto quella tra Bagnaia e la Ducati durato 8 anni e che ha portato due Titoli Mondiali, 31 vittorie, 62 podi, 28 pole position e 2 volte vice-campioni del Mondo.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Addio Ducati MotoGP 2026

“Eri il mio sogno e sei diventata la realtà più bella di sempre. Quando sono arrivato in MotoGP con la Ducati pensavo di aver già raggiunto qualcosa di indescrivibile, ma tu mi hai portato a crederci sempre di più. 8 anni, 31 vittorie, 63 podi, 28 pole position, 2 volte vicecampioni del Mondo e due titoli mondiali, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra.

Siamo cresciuti insieme, abbiamo attraversato ogni tipo di situazione insieme senza mai mollare, ci siamo sempre spronati a dare il massimo. E tu, che sei una delle parti migliori di me, mi hai regalato i momenti più emozionanti della mia carriera, mi hai reso un pilota migliore, un ragazzo felice e quanto ci siamo divertiti. La scorsa stagione è stato difficile andare d’accordo, ci siamo scontrati più di quello che avremmo voluto e qualcosa ha iniziato a cambiare. Sento la necessità di ricominciare con una nuova sfida, ma non dimenticherò mai quello che siamo stati. Sei parte di me, lo sarai sempre.”

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