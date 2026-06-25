MotoGP | Ufficiale: Bagnaia in Aprilia dal 2027

Come scritto ieri Pecco Bagnaia lascerà la Ducati a fine stagione 2026, otto lunghi anni dove il pilota piemontese ha vinto due Titoli iridati, nel 2022 e nel 2023.

Il divorzio dalla casa di Borgo Panigale arriva dopo un 2025 da dimenticare, con il feeling con la Desmosedici GP 25 mai sbocciato e un 2026 in cui è in ripresa e dove dopo nove gare è a 53 punti dalla vetta.

Il #63 correrà con l’Aprilia, dove troverà uno dei suoi compagni di allenamento in VR46 Riders Academy, Marco Bezzecchi.

Il pilota piemontese che lascerà la Ducati a fine stagione ha firmato un contratto con la casa veneta. Una fiducia reciproca con l’Aprilia, che scommette su una squadra tutta italiana, due piloti con cui puntare al Titolo.

I numeri di Francesco Bagnaia sono impressionanti: fin dal suo esordio in Moto3 nel 2013, il pilota italiano ha dimostrato un talento eccezionale e una grande determinazione, doti che gli hanno permesso di conquistare tre titoli iridati, uno in Moto2 nel 2018 e due consecutivi in MotoGP nel 2022 e 2023 con un totale di 41 vittorie, 86 podi e 35 pole position. Un palmarès che fa di Bagnaia uno dei piloti italiani più vincenti in top class, dietro solo a Giacomo Agostini e Valentino Rossi.

Dichiarazioni Massimo Rivola A.D. Aprilia Racing Ingaggio Pecco Bagnaia

“Michele Colaninno ed io condividiamo l’idea di sostenere l’Italia e per questo abbiamo entrambi pensato a Marco e Pecco insieme per il prossimo capitolo di Aprilia Racing. L’arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, che in questi ultimi mesi si è distinto a livello mondiale grazie alle imprese di Kimi Antonelli in Formula 1, di Jannik Sinner nel tennis e di Federica Brignone ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Per questo accogliere Pecco ci riempie d’orgoglio e dà un’ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo. Daremo a lui e alla sua famiglia un caloroso benvenuto, ma prima cercheremo di batterlo! Avere un pluricampione del Mondo è una responsabilità che non vediamo l’ora di prenderci.”

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