MotoGP Group e tutti gli 11 team firmano l’accordo 2027–2031

MotoGP Group e tutti gli 11 team della MotoGP hanno ora firmato gli accordi che regolano la loro partecipazione al Campionato del Mondo FIM MotoGP dal 2027 al 2031.

Dopo la recente conferma dell’accordo tra MotoGP e i Costruttori, gli accordi con i Team completano il quadro di governance e commerciale per il periodo 2027–2031.

Gli 11 Team sono: Aprilia Racing, BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati Lenovo Team, Honda HRC Castrol, LCR Honda, Monster Energy Yamaha MotoGP, Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Prima Pramac Yamaha MotoGP, Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull KTM Tech3 e Superfile Trackhouse MotoGP Team.

Gli accordi confermano la partecipazione a lungo termine dei Team in MotoGP e forniscono una solida piattaforma per il prossimo capitolo dello sport sotto il regolamento 2027. Insieme, MotoGP, i Team, i Costruttori e la FIM condividono la visione di rafforzare il campionato, migliorare l’esperienza dei fan e sostenere lo sviluppo globale della competizione.

Il nuovo quadro rafforza il ruolo dei Team come attori coinvolti chiave nel futuro della MotoGP, offrendo maggiore certezza e fiducia per aumentare gli investimenti nei pilastri fondamentali dello sport: prestazioni, coinvolgimento dei tifosi e opportunità commerciali. Riconosce inoltre l’importanza di mantenere 11 Team uguali, ciascuno con la propria identità, storia e brand, contribuendo a un campionato più dinamico e appassionante per i tifosi.

Gli accordi introducono anche impegni promozionali e di marketing potenziati in tutto il paddock, contribuendo a elevare il profilo dei Team, dei piloti e del campionato a livello mondiale. Rafforzando la visibilità e l’individualità di ogni squadra, MotoGP creerà connessioni più profonde con i fan e nuove opportunità di crescita commerciale in tutti i mercati.

Dichiarazioni Carmelo Ezpeleta CEO di MotoGP Group Accordo Team 2027-2031

“La firma di questo accordo con i Team segna un momento decisivo per la MotoGP, stabilendo il quadro che guiderà il campionato almeno fino al 2031. Insieme ai Costruttori, alla FIM e agli attori coinvolti del paddock, abbiamo costruito una base solida per la prossima era di questo sport.

Questo accordo offre una maggiore stabilità ai team, rafforzando al tempo stesso il loro ruolo centrale all’interno del campionato. Siamo orgogliosi di avere 11 Team, ciascuno con una propria identità e un contributo unico alla MotoGP. Unito a impegni promozionali potenziati, ciò avvicinerà ulteriormente i fan all’azione e rafforzerà l’attrattiva globale dello sport.

Vorrei ringraziare i Team per la loro collaborazione e l’approccio costruttivo durante tutto il processo. Condividiamo un’ambizione chiara: offrire le gare migliori e più sicure al mondo, ampliare il nostro pubblico globale e creare ancora più valore per fan, partner e attori coinvolti.”

Dichiarazioni Lucio Cecchinello, Presidente di IRTA Accordo MotoGP Group Team 2027-2031

“Sono molto lieto di confermare che tutti i Team MotoGP hanno raggiunto un accordo con MotoGP Group per il periodo 2027–2031, ponendo al tempo stesso le basi per futuri rinnovi oltre tale scadenza.

Questo accordo rappresenta un passo avanti molto importante, offrendo a tutti i Team la stabilità, la fiducia e le risorse necessarie per continuare a investire nel Campionato attraverso progetti sportivi di alto livello e di lungo periodo.

Desidero ringraziare sinceramente MotoGP Group, Carmelo Ezpeleta, Carlos Ezpeleta e tutti i Team per lo spirito costruttivo dimostrato durante le discussioni. Il processo ha richiesto tempo, attenzione e responsabilità da parte di tutti, ma senza alcun dubbio il risultato finale è estremamente positivo per il futuro del nostro sport e per l’intrattenimento di livello mondiale che la MotoGP continua a offrire.”

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