Carlos Ezpeleta nominato Vice Amministratore Delegato di MotoGP Group

MotoGP Group ha annunciato la nomina di Carlos Ezpeleta come Vice Amministratore Delegato, riconoscendone il contributo determinante nell’evoluzione del campionato e consolidando il team di leadership in vista della prossima fase di crescita.

Da oltre dieci anni Carlos ricopre un ruolo centrale all’interno della MotoGP, contribuendo all’espansione internazionale del campionato, al rafforzamento delle partnership strategiche, allo sviluppo dell’offerta commerciale e all’ampliamento della fanbase globale. La sua esperienza copre sia l’area sportiva sia quella manageriale, con un impatto diretto nel rendere la MotoGP più sicura, competitiva e spettacolare.

Carmelo Ezpeleta, CEO di MotoGP Group, ha dichiarato: “Carlos ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita della MotoGP. Conosce ogni aspetto del nostro lavoro, e la sua leadership, visione e passione lo rendono la persona ideale per accompagnare il campionato nel prossimo capitolo della sua storia”.

Derek Chang, CEO di Liberty Media, ha aggiunto: “MotoGP ha costruito basi solide a livello globale, e vediamo un’enorme opportunità per portare lo sport ancora più in alto. Carlos possiede l’esperienza, la visione e una conoscenza profonda del campionato necessarie per guidare questa trasformazione, e siamo entusiasti di sostenerlo in questo nuovo incarico”.

Carlos Ezpeleta, appena nominato Deputy CEO, ha commentato: “È un grande onore assumere questo ruolo in un momento così stimolante per la MotoGP. Con tifosi e partner straordinari in tutto il mondo, non vedo l’ora di collaborare con Liberty Media e con l’intera comunità MotoGP per raggiungere nuovi pubblici, creare nuove opportunità e valorizzare appieno il potenziale dello sport”.

La nomina conferma l’impegno di MotoGP Group nel costruire una leadership solida per la nuova fase di sviluppo e trasformazione. Carmelo Ezpeleta continuerà nel ruolo di CEO, mentre Carlos Ezpeleta opererà come Deputy CEO, con ulteriori aggiunte al management che verranno comunicate prossimamente.

4.6/5 - (17 votes)