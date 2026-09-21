Per Marquez, Martin e Pedrosa, Acosta è presente e futuro della MotoGP

Domenica al Red Bull Ring Pedro Acosta si è aggiudicato la sua prima vittoria in MotoGP, arrivata al 56esimo Gran Premio in Top Class (più di 1000 giorni, ndr) e dopo due cadute, la prima avvenuta durante la Sprint Race quando era al comando solitario e mancavano solo tre giri al termine e la seconda nel warm up.

Due cadute che avrebbero potuto influenzare negativamente la gara “lunga” della domenica, che invece ha regalato allo squalo di Mazarron e alla KTM una grandissima gioia nella gara di casa.

A commentare la vittoria anche due suoi colleghi, Marc Marquez (suo prossimo compagno di squadra in Ducati, ndr) e Jorge Martin e il MotoGP Legend Dani Pedrosa, da qualche anno tester della casa austriaca. Ecco cosa hanno detto i tre cosi come riportato da Marca.com.

Dichiarazioni Marc Marquez su prima vittoria MotoGP Pedro Acosta

“Ieri (nella Sprint, ndr) lo aveva già fatto, e non gli era andata bene, però ha capito l’errore. È il presente e il futuro della MotoGP e (questa vittoria) sarà la prima di molte.”

Dichiarazioni Jorge Martin su prima vittoria MotoGP Pedro Acosta

“Pedro oggi stava lottando per qualcosa di più di una vittoria. Aveva quella fame che lo rendeva davvero difficile da fermare” – ha detto Martin a DAZN Espana – “Sembrava che potessimo essere solo secondi, ma pensavo che magari stando dietro avremmo potuto avere un po’ più di benzina e di gomma per attaccarlo alla fine.”

Dichiarazioni Dani Pedrosa su prima vittoria MotoGP Pedro Acosta

“Finalmente è arrivata la vittoria che ha tanto cercato e inseguito, e lo ha fatto nel momento ideale per lui e per la squadra, nella gara di casa e in modo magistrale dopo l’errore di ieri (nella gara sprint, ndr). All’inizio della gara abbiamo parlato dell’incertezza che poteva avere dopo le due cadute, ma se l’è presa con calma, non si è innervosito nonostante una partenza non buona, e poco a poco ha imposto il suo ritmo, gestendo alla grande la parte finale della gara.”

Il successo arriva in un contesto emotivamente complesso: due cadute in meno di ventiquattr’ore avrebbero potuto minare la fiducia di chiunque, ma non quella di Acosta, che ha dimostrato ancora una volta una maturità fuori dal comune per un pilota di appena 22 anni.

Il modo in cui ha gestito la pressione è stato uno degli elementi più sottolineati dagli addetti ai lavori. La Sprint Race del sabato aveva mostrato un Acosta velocissimo ma forse troppo aggressivo nella fase finale, mentre il warm up della domenica aveva aggiunto un ulteriore elemento di incertezza. Eppure, quando si è trattato di affrontare la gara lunga, il pilota di Mazarron ha ritrovato lucidità, calma e una capacità di lettura della gara che ricorda i campioni più navigati.

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