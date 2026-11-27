Marc Marquez ha spiegato i motivi che lo hanno portato a dire basta alla MotoGP. Lo spagnolo ha ammesso che il ritorno della diplopia dopo alcune cadute è stato uno degli aspetti che più lo hanno fatto riflettere sul proprio futuro, senza però escludere la possibilità di continuare a collaborare con Ducati in un ruolo diverso da quello di pilota.

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“Non sai mai se sia il momento giusto, se avresti potuto fare di più oppure di meno. Alla fine, però, cerco sempre di concentrarmi su ciò che sta accadendo in quel preciso istante. Innanzitutto voglio ringraziare la Ducati, perché ieri ho comunicato la mia decisione e l’hanno accolta nel migliore dei modi. Voglio ringraziare Gigi (Dall’Igna), Claudio (Domenicali), Mauro (Grassilli), Davide (Tardozzi) e tutte le persone che hanno compreso il momento che stavo vivendo. Era una scelta che avevo maturato già tra il Giappone e l’Indonesia. L’ho presa lì perché stavano accadendo troppe situazioni al limite, troppi episodi che ti mandano un segnale su quale direzione devi prendere. Il braccio è una cosa, ma ciò che mi preoccupa maggiormente è che ogni volta che sbatto la testa a terra torna la diplopia. Mi è successo in Indonesia e in quel momento mi sono detto: ‘Va bene, andiamo avanti’. A marzo avevo firmato il contratto con Ducati perché mi vedevo ancora in pista, ma non immaginavo di affrontare un altro episodio di diplopia, durato dodici ore. In quel momento ho pensato: ‘Proviamo a tornare, proviamo a vincere ancora qualche gara’. Alla fine siamo riusciti a conquistare il Campionato.”

È il Campione che, davanti allo specchio, ha dovuto dare ascolto all’uomo?

“Sì, è andata proprio così. Ho iniziato a provare rispetto per le cadute, a temerle. Non ha influito sulla mia velocità, perché quando c’era da andare forte riuscivo comunque a farlo, ma dovevo gestire con grande attenzione il rischio perché non volevo farmi male. È una sensazione che non avevo mai vissuto prima, qualcosa che non avevo mai provato nel corso della mia carriera. Alla fine l’uomo resta. In questo sport, per più o meno tempo, fai parte del movimento, ma non sei lo sport stesso. La vita continua anche oltre tutto questo.”

Perché hai scelto di confidarlo soltanto ad Alex? Ti sei emozionato anche durante la conferenza stampa. Non lo hai detto a nessuno, nemmeno a Gigi Dall’Igna, per proteggere il lavoro che stavate portando avanti con Ducati e mantenere alta la concentrazione?

“L’ho raccontato ad Alex perché ognuno ha bisogno di condividere qualcosa. Quando porti dentro un segreto così grande, senti la necessità di confidarlo a qualcuno. La persona con cui ho condiviso tutta la mia carriera agonistica e la mia vita è mio fratello. Sappiamo bene che quando soffre lui soffro io e, allo stesso modo, quando soffro io soffre lui. Per questo ho deciso di parlarne con lui. Non l’ho detto a nessun altro perché affrontare questo argomento mi sottraeva energie. Al contrario, tenendomelo dentro, riuscivo a trasformarlo in una motivazione: in Indonesia mi dicevo che sarebbe stata l’ultima volta lì e che dovevo dare qualcosa in più. Poi in Australia pensavo la stessa cosa. Ed è stato proprio questo a spingermi oltre i miei limiti.”

In queste ore il mondo intero dello sport ti sta rendendo omaggio. Molti piloti raccontano di aver imparato da te e di averti considerato un punto di riferimento. Immagino che tu stia lasciando le corse con un bagaglio di riconoscenza forse persino più grande di quanto ti aspettassi.

“È bellissimo sapere che tanti giovani, ma anche piloti più esperti, abbiano imparato qualcosa osservandomi. Mi abbiano seguito in TV e abbiano tratto ispirazione da ciò che facevo. Io ricordo quando ero bambino e guardavo le gare della 125, della Moto2 e della MotoGP. Osservavo Valentino, Pedrosa, Lorenzo e Stoner, cercando di imparare da loro. Oggi posso dire di aver gareggiato contro di loro e di aver vissuto grandi battaglie in pista. È un’esperienza che porterò sempre con me.”

Con la massima sincerità, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ti piacerebbe restare in MotoGP, magari con un team, fare da consulente a tuo fratello oppure concederti un anno di pausa?

“Qualcuno mi ha già chiesto se volessi acquistare o gestire un team, ma in questo momento non è una possibilità. Come ho detto anche in passato, non rientra nei miei piani attuali. Adesso voglio prima chiudere questo weekend, poi capire quale sarà il passo successivo. Se prenderò parte ai test? Non lo so, non ne abbiamo ancora discusso. Voglio capire anche quale potrà essere il mio ruolo per Ducati in futuro. Alla fine ho sempre concluso bene i rapporti con tutti i Team con cui ho lavorato. Ducati cosa si aspetterà da me? Vorranno coinvolgermi nei test? Potrei diventare collaudatore? Al momento non lo so, ho bisogno di riflettere.

Prima devo concedermi un po’ di tempo, annoiarmi anche un po’ a casa e capire cosa voglio davvero. Sicuramente durante l’inverno continuerò ad allenarmi con mio fratello, con Maximo, con Diogo Moreira e con tutti gli altri, perché è una cosa che mi piace fare. Poi, guardando più avanti, mi piacerebbe restare coinvolto in diversi progetti. In fondo, la mia grande passione saranno sempre le due ruote.”





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