Tra i piloti maggiormente coinvolti dall’annuncio del ritiro di Marc Marquez c’è senza dubbio Pedro Acosta. Il giovane talento spagnolo, destinato a raccogliere una delle eredità più pesanti della MotoGP moderna, ha commentato la decisione del ritiro del dieci volte Campione del Mondo al termine della prima giornata del GP di Valencia. Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, il pilota di Mazarron ha parlato con grande rispetto della scelta compiuta dal connazionale, evitando però di entrare nei dettagli della conversazione privata avuta con lui nelle ore successive all’annuncio.

Acosta ha spiegato che alcune parole scambiate con Marquez rimarranno confidenziali, sottolineando però la totale comprensione nei confronti della decisione presa da uno dei piloti più vincenti della storia del motociclismo. Per il talento spagnolo, infatti, chi ha conquistato dieci titoli mondiali e ha raggiunto il vertice assoluto di questo sport ha il diritto di scegliere liberamente il momento in cui mettere fine alla propria carriera.

Dichiarazioni Pedro Acosta Ritiro Marc Marquez Day 1 GP Valencia MotoGP 2026

“Quello che ci siamo detti resterà personale tra me e lui, per questo non te ne parlo. Non c’è niente di strano, come puoi immaginare. Alla fine io ho preso la mia decisione di andare lì (in Ducati, ndr) per avere una moto e un team giusti con cui lottare per il Mondiale. Mi sarebbe piaciuto tantissimo essere compagno di squadra di Marc (Marquez), ma lui è al vertice di questo sport e vincere tanti Titoli non è poca roba. È in una posizione in cui può dire e fare quello che vuole: se ha preso quella decisione, lo capisco al cento per cento.”

Responsabilità e aspettative per il prossimo anno

“Quel momento non è ancora arrivato, quindi vedremo.”

Come sta andando a Valencia

“Tutto normale: l’Aprilia è molto veloce, anche Marc è andato fortissimo e i distacchi sono minimi. Domani la qualifica sarà davvero importante per la gara di domenica.”





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