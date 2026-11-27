Tra i piloti che hanno commentato il clamoroso ritiro di Marc Marquez c’è anche Marco Bezzecchi. Il riminese dell’Aprilia ha ammesso di essere rimasto sorpreso dall’annuncio dello spagnolo, sottolineando quanto sarebbe stato utile continuare a confrontarsi in pista con un campione del suo calibro.

La decisione presa dal dieci volte Campione del Mondo ha inevitabilmente monopolizzato l’attenzione del paddock nel corso della prima giornata del GP di Valencia. Piloti, tecnici e addetti ai lavori hanno accolto con stupore una notizia che, nonostante qualche indiscrezione emersa nei mesi scorsi, nessuno si aspettava realmente di dover affrontare alla vigilia dell’ultima gara della stagione. Marquez, infatti, ha deciso di lasciare le corse da Campione del mondo in carica, chiudendo una carriera straordinaria che lo ha visto protagonista assoluto per oltre un decennio.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Ritiro Marc Marquez Day 1 GP Valencia MotoGP 2026

“Onestamente non me l’aspettavo, è una notizia che ha sorpreso un po’ tutti. Durante l’anno era circolata qualche voce, ma nel paddock le voci girano spesso e tante volte si rivelano infondate, quindi non ci ho mai dato troppo peso. È stato strano, però ho seguito la conferenza e ho ascoltato quello che ha detto. Cosa penso? Nessuno potrà mai capirlo fino in fondo tranne lui, perché solo lui sa cosa ha dovuto affrontare con gli infortuni, compreso quello a Le Mans di quest’anno, l’ennesimo stop. Da un lato mi dispiace: mi sarebbe piaciuto sfidarlo ancora l’anno prossimo, anche per continuare a imparare da campioni del genere. Dall’altro lato, però, sono contento per lui: è giusto che si goda la vita, senza dover più dimostrare niente a nessuno.”

Il confronto in pista e ciò che resta da imparare

“Già l’anno scorso avevo iniziato a lottarci un po’ più spesso rispetto a prima, e quest’anno è stato bello perché siamo stati rivali quasi per tutta la stagione. C’è sicuramente molto da imparare da come gestisce il weekend di gara, soprattutto in questi ultimi anni. Non è semplice replicarlo, ma osservare e confrontarsi può sempre aiutare.”

Il bilancio della giornata a Valencia

“Oggi è andata abbastanza bene, è stato un buon venerdì e sono contento. Abbiamo lavorato bene stamattina e ci siamo confermati anche nel pomeriggio: direi una giornata positiva. Come ogni venerdì c’è ancora tanto da fare, ma è un buon inizio.”





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