MotoGP | Marquez si prende la Sprint al Sachsenring: gli highlights [VIDEO]

Marc Marquez conferma ancora una volta di essere il padrone del Sachsenring. Dopo aver conquistato la pole position con un giro da record, il pilota della Ducati si prende anche la Sprint Race del Gran Premio di Germania, centrando il quarto successo stagionale nella gara del sabato e il diciannovesimo della carriera in questo format.

Allo spegnimento dei semafori il numero 93 mantiene la leadership e impone subito un ritmo difficile da sostenere. Alle sue spalle il fratello Alex Marquez prova a rimanere agganciato al leader, mentre Fabio Di Giannantonio si inserisce nella lotta per il podio. I tre piloti Ducati restano racchiusi in pochi decimi fino alla bandiera a scacchi, con Marc che taglia il traguardo davanti ad Alex per appena 368 millesimi e a Di Giannantonio, terzo a 445 millesimi.

Alle spalle del trio di Borgo Panigale arriva un’altra prestazione convincente di Ai Ogura. Il giapponese del Trackhouse Racing Team si conferma tra i protagonisti del campionato chiudendo quarto e risultando la migliore Aprilia al traguardo. Quinta posizione per il compagno di squadra Raul Fernandez, mentre Jorge Martin porta la RS-GP ufficiale al sesto posto in un weekend reso ancora più complicato dall’assenza di Marco Bezzecchi, costretto al forfait dopo la caduta nelle qualifiche che gli è costata la frattura scomposta della clavicola sinistra.

Continua invece il momento difficile di Francesco Bagnaia. Il pilota Ducati non riesce mai a trovare il ritmo dei migliori e conclude la Sprint in settima posizione, precedendo Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha conquista così l’ultimo piazzamento valido per la zona punti.

A completare la top ten è il rookie Diogo Moreira, davanti a Luca Marini, Brad Binder e Jack Miller. Più attardato Enea Bastianini, quindicesimo al traguardo, mentre Franco Morbidelli è costretto al ritiro dopo una caduta fortunatamente senza conseguenze.

Nelle retrovie chiude un weekend da dimenticare Maverick Vinales. Lo spagnolo termina ultimo, lontanissimo dai primi, in una Sprint Race decisamente complicata. Difficoltà sulla moto o sconforto del pilota dopo le pesanti dichiarazioni su KTM rilasciate ieri.



