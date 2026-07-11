MotoGP | GP Germania Sprint Race, Di Giannantonio: “Importante prendere punti”

Fabio Di Giannantonio si sta avvicinando passo dopo passo alla vetta della classifica iridata della MotoGP. Nella Sprint Race del Sachsenring ha chiuso terzo alle spalle dei fratelli Marquez e ora si trova a 13 punti dalla vetta occupata da Jorge Martin.

“Diggia” ha corso una gara accorta, perdendo una posizione in partenza a favore di Ai Ogura, posizione poi ripresa e mantenuta sino al comando.

In una pista dove Marc Marquez sembra al solito imbattibile, ha portato a casa punti pesanti, anche se l’attacco ad Alex Marquez non era “impossibile” da provare. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Germania Sachsering MotoGP 2026

“Potevo fare meglio alla prima curva dove mi ha passato Ai (Ogura), forse ho ‘salvato’ troppo la gara da quelli dietro. Ho provato ad andare sotto ad Alex (Marquez) ma è difficilissimo sorpassare ed era troppo rischioso, mi sono accontentato. Sapevamo che Marc (Marquez) era il favorito e arrivare così vicino è un ottimo risultato, è anche vero che non ha spinto molto. Non ho sfruttato l’occasione che mi ha dato Alex ma come ho detto, va benissimo così, oggi era importante prendere punti. Domani arrivano le Aprilia e mi dispiace tanto che Bez si è fatto male. Domani saremo tutti più vicino.”

La Sprint Race del GP di Germania MotoGP 2026 conferma ancora una volta la crescita costante di Fabio Di Giannantonio, protagonista di una stagione che lo vede ormai stabilmente nel gruppo dei migliori. Il terzo posto ottenuto al Sachsenring non è soltanto un risultato di valore, ma un segnale chiaro della sua maturità e della capacità di gestire le situazioni con intelligenza, soprattutto su un tracciato complesso come quello tedesco.

Il Sachsenring, con le sue curve a sinistra e il ritmo serrato, è una pista che richiede precisione, fluidità e una gestione perfetta delle gomme. In questo contesto, “Diggia2 ha interpretato la gara con lucidità: ha perso una posizione in partenza contro Ai Ogura, ma ha saputo riprendersi subito, mantenendo poi un ritmo costante che gli ha permesso di restare nella scia dei fratelli Marquez. La scelta di non forzare oltre il limite è stata strategica: il sorpasso su Alex Marquez era possibile, ma troppo rischioso, e Di Giannantonio ha preferito portare a casa punti pesanti per la classifica.

Il distacco di 13 punti da Jorge Martin è un dato che racconta una stagione in piena evoluzione. Di Giannantonio non è più una sorpresa: è un pilota completo, capace di leggere le gare, di gestire la pressione e di sfruttare ogni occasione per avvicinarsi alla vetta. La sua Ducati GP26 si conferma competitiva, e il lavoro del suo Team continua a essere uno dei fattori chiave della sua crescita.

Foto: Michelin

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