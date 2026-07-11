MotoGP | GP Germania Sprint Race, Alex Marquez: “Podio importante”

Ottima Sprint Race per Alex Marquez al Sachsenring, teatro del Gran Premio di Germania, 11esima tappa della MotoGP 2026, nonché giro di boa del Motomondiale.

Il pilota del BK8 Gresini Racing MotoGP dopo il secondo posto in qualifica si è confermato anche nella gara del sabato, chiudendo secondo a soli 0.368s dal fratello maggiore Marc.

Un grande risultato ripensando a quanto accaduto meno di due mesi fa a Barcellona, quando fu vittima di un terribile incidente dopo aver tamponato la KTM di Pedro Acosta. Ecco cosa ha detto il #73 della Ducati.

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Se c’è un’Aprilia che può stare lì, è quella di Ogura. Ero in gestione personale, dopo l’infortunio di Barcellona, non guido ancora al 100% perché mi manca fiducia e il podio era importante. Quando ho visto che Marc gestiva le gomme, l’ho seguito e questo mi ha portato a difendere la seconda posizione, forse mi sono svegliato tardi perché verso la fine ne avevo più di lui. Domani la gara sarà più lunga e si potranno vedere più sorpassi, pensavo di attaccare in partenza ma con la nuova modalità di distanza si fa fatica ad attaccare. Mi sento bene, sono un po’ stanco, ieri sera sono andato a dormire tardi per la partita e oggi devo recuperare un’ora.”

La Sprint Race del GP di Germania MotoGP 2026 ha confermato la ripresa di Alex Marquez, autore di una prestazione solida, intelligente e soprattutto significativa considerando il percorso che ha dovuto affrontare nelle ultime settimane. Il Sachsenring, con il suo layout tortuoso e quasi completamente sinistrorso, è una pista che richiede sensibilità, precisione e una gestione perfetta delle gomme: elementi che Alex ha saputo interpretare con maturità, restando nella scia del fratello Marc e chiudendo una gara di altissimo livello.

Il secondo posto ottenuto sia in qualifica sia nella Sprint non è frutto del caso. Alex ha dimostrato di avere un ottimo feeling con la Ducati GP 26, una moto che sta interpretando sempre meglio e che gli permette di essere competitivo anche su tracciati complessi come quello tedesco. Il distacco di soli 0.368s da Marc è un dato che racconta una gara gestita con intelligenza: Alex ha scelto di seguire il ritmo del fratello, studiando le sue linee e preservando le gomme per difendere la posizione nel finale.

Il riferimento all’incidente di Barcellona è fondamentale per comprendere il valore di questo risultato. Meno di due mesi fa, Alex era stato protagonista di uno degli episodi più spaventosi della stagione, tamponando la KTM di Pedro Acosta e riportando un infortunio che ha inevitabilmente condizionato la sua fiducia. Ritrovarsi oggi sul podio, in una delle piste più fisiche del calendario, dimostra una capacità di recupero mentale e fisico notevole.

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