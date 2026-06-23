MotoGP | Marquez, rinnovo biennale con Ducati, sarà in “Rosso” fino al 2028

Marc Marquez sarà in “Rosso” Ducati almeno fino al 2028. Il nove volte iridato ha infatti rinnovato con la casa di Borgo Panigale per i prossimi due anni.

Come recita il Comunicato ufficiale: Il rosso sarà ancora il suo colore: Ducati Corse annuncia il rinnovo dell’accordo con Marc Márquez per le stagioni 2027 e 2028, rafforzando un progetto tecnico e sportivo che continuerà a vedere il pilota spagnolo protagonista con il Ducati Lenovo Team nel Campionato del Mondo MotoGP.

Il rapporto tra la Casa di Borgo Panigale e l’attuale Campione del Mondo comincia all’inizio del 2024, centrando il massimo risultato nel 2025 con il Ducati Lenovo Team: 14 vittorie nelle gare Sprint e 11 trionfi nei GP – 10 dei quali ottenuti in doppietta, per 7 volte consecutive – la conquista del Titolo Piloti con 5 GP di anticipo e il record assoluto di punti per un pilota nel corso di una singola stagione MotoGP (545 punti). A sei anni dall’ultimo titolo iridato, quello di Márquez è stato un ritorno senza precedenti, che si colloca tra le più grandi imprese nella storia dello Sport.

In questo 2026, un anno simbolico per Ducati, che celebra il Centenario dalla fondazione, Marc e il Ducati Lenovo Team hanno intrecciato ulteriormente il loro destino conquistando, nello stesso giorno, al GP d’Ungheria, il traguardo delle 100 vittorie. Triplo 100: come gli anni della casa di Borgo Panigale, come i sigilli in carriera di Marc nelle diverse categorie del Motomondiale (74 in MotoGP, 16 in Moto2 e 10 in 125cc) e i successi del Team Factory Ducati in MotoGP dal 2003.

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