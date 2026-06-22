MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Olanda 2026 ad Assen

MotoGP Gp Olanda Assen MotoGP 2026 – La MotoGP non si ferma e dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca e il successivo test post-GP del lunedì, il primo per i piloti ufficiali in sella alle nuove 850cc equipaggiate con pneumatici Pirelli, sbarca ad Assen, per la decima tappa della stagione.

Come di consueto il decimo appuntamento stagionale (in programma domenica 28 giugno), sarà preceduto dalla Sprint Race in programma il giorno precedente alle ore 15:00.

La squalifica di Marco Bezzecchi dalla gara domenicale di Brno causa spintone e schiaffo al commissario dopo una caduta nella Sprint Race ha riaperto di fatto il Campionato.

Ad approfittarne soprattutto Marc Marquez che dai -102 del dopo Mugello, si ritrova a -40 dopo la seconda vittoria consecutiva nelle gare della domenica. Bene anche il suo team-mate Pecco Bagnaia, che con il quarto podio consecutivo si è portato a -53 da Bezzecchi.

Chi è però più vicino in termini numerici è Jorge Martin, staccato di sole otto lunghezze, mentre Fabio Di Giannantonio è a -23. Anche Ai Ogura ha accorciato in classifica dopo l’ottimo weekend ceco e adesso è quinto a -46. Chi non ha approfittato della squalifica del “Bez” è stato Pedro Acosta, tradito ancora una volta dal motore della sua KTM RC16 e che rimane a -48. Continuano a faticare tutti gli altri piloti della casa di Mattighofen, Enea Bastianini, Brad Binder e Maverick Vinales.

Discorso a parte per le case giapponesi. La Honda è quella messa meglio e nelle ultime gare c’è stato un grande progresso del rookie del Team LCR Diogo Moreira. Bene anche Luca Marini eJoan Mir continua mentre la RC213V dell’infortunato Zarco sarà ancora nelle mani di Crutchlow.

In casa Yamaha sorprende come spesso il migliore sia il tre volte iridato della Superbike nonché rookie di categoria Toprak Razgatlioglu. Fabio Quartararo ha fatto vedere solo a sprazzi la sua classe, mentre Alex Rins e Jack Miller sono stati spesso nelle retrovie.

Meteo Gp Olanda Assen MotoGP 2026

Al momento le previsioni danno tempo soleggiato venerdì, mentre sabato e domenica ci sarà qualche nuvola, ma con pioggia al momento scongiurata negli orari di gara.

Info Gp Olanda Assen MotoGP 2026

Il circuito di Assen misura 4.5 km e conta 6 curve a sinistra e 12 a desta. La pista è una pietra miliare del Motomondiale, anche se rispetto alla sua prima edizione, che si correva nelle strade aperte al traffico, negli anni ha cambiato più volte faccia, andando a perdere quelli che erano i sui punti caratteristici che gli valsero il nome di Università delle moto.

Orari Gp Olanda Assen MotoGP 2026

Venerdì 26 giugno

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 27 giugno

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (13 giri)

Domenica 28 giugno

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (26 giri)

Dove vedere il Gp Olanda Assen

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre saranno in differita le gare domenicali (Moto3 ore 13:00 – Moto2 ore 14:15 – MotoGP ore 16:00).

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