MotoGP | Rinnovo con Ducati, Marquez: “Continuo a gareggiare perché amo questo sport”

Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati e vestirà in “Rosso” anche nelle prossime due stagioni. Il nove volte iridato si è detto felice del nuovo accordo con la casa di Borgo Panigale e di continuare a far parte della “famiglia” Ducatista.

Ecco cosa ha detto il nove volte iridato, che ha sottolineato come continui a gareggiare perché ama questo sport e l’obiettivo è raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi.

Lo scorso anno aveva dominato la stagione, poi l’infortunio dovuto al tamponamento da parte di Marco Bezzecchi in Indonesia e l’ennesima operazione alla spalla.

L’inizio del 2026 non è stato facile e ad un certo punto della stagione ha deciso di operarsi ancora, rientrando al Mugello e vincendo poi al Balaton Park e a Brno.

Dichiarazioni Marc Marquez Rinnovo Ducati 2027 -2028

“Sono rosso. Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team e di continuare a fare parte di questa famiglia. Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro. Con questo rinnovo, hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta. Nel nostro primo anno insieme, abbiamo lottato per il titolo e l’abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò tutto me stesso per dipingere il futuro di rosso.”

Dichiarazioni Claudio Domenicali Rinnovo Marc Marquez Ducati 2027 -2028

“Il rinnovo con Marc per le stagioni 2027 e 2028 rappresenta la scelta più naturale dopo i risultati incredibili che abbiamo raggiunto insieme nella sua prima stagione in rosso. Ha portato all’interno di una squadra vincente una mentalità se possibile ancora più determinata e uno straordinario spirito competitivo. Marc, oltre ad essere un talento straordinario, rappresenta al meglio la mentalità Ducati, fatta di grande dedizione e sacrificio ma anche di armonia all’interno della squadra e di capacità di essere grandi professionisti pur in un clima scherzoso e sereno. Proseguire insieme significa dare continuità ad un progetto di successo e quindi affrontare le prossime stagioni con l’ambizione di mantenere Ducati ai vertici della MotoGP.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna Rinnovo Marc Marquez Ducati 2027 -2028

“Fiducia, il rapporto tra Ducati e Marc parte da qui. Ci ha cercati prima, ci ha scelti poi e oggi siamo felici di poter dire che progettiamo un futuro, rosso più che roseo, insieme. Marc ha sempre messo la sua passione, la sua motivazione e il suo essere un vero agonista davanti a tutto nelle scelte che lo hanno guidato nell’esperienza con il Ducati Lenovo Team. Ha dato fiducia all’intero gruppo di lavoro: questo ci ha riempito d’orgoglio e ci ha motivato a dare sempre il massimo per sostenerlo. Da ingegnere, lavorare con Marc mi ha impressionato. Ha portato la Desmosedici GP al massimo delle performance esaltando tutte le componenti. Le ambizioni non cambiano e sono contento di poter vivere, sia sportivamente che umanamente, un nuovo capitolo di questa storia Ducati insieme a Marc.”

Foto: Michelin

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