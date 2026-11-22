Marc Marquez continua a lasciare il segno nella storia del motociclismo e, dopo l’ennesimo traguardo centrato in una carriera fuori dal comune, ha incassato un tributo d’eccezione da uno dei miti assoluti di questo sport. A rendere omaggio al fuoriclasse spagnolo è stato infatti Giacomo Agostini, nome simbolo dell’eccellenza sulle due ruote e per generazioni punto di riferimento di ogni statistica e primato.

L’incontro tra due epoche diverse del Motomondiale ha restituito un’istantanea dal forte valore simbolico. Da una parte Agostini, l’uomo dei 15 titoli iridati e delle 122 vittorie; dall’altra Marquez, protagonista di un percorso che lo ha proiettato nell’élite della disciplina grazie ai successi in pista e a un talento capace di riscrivere i canoni di guida in MotoGP.

Il Campione italiano ha voluto congratularsi di persona con il pilota di Cervera, rimarcando il peso dei risultati ottenuti e la solidità di un cammino costruito tra vittorie, sacrifici e la capacità di rialzarsi anche nei momenti più bui. Un gesto che va oltre l’albo d’oro e i numeri, incarnando il passaggio ideale del testimone tra generazioni di campioni che hanno segnato le corse.

Per Marquez, ricevere l’abbraccio e la stima di Agostini significa aggiungere un altro capitolo a una traiettoria già leggendaria. Non conta soltanto l’applauso per i trionfi conquistati, ma vedere il proprio nome accostato a quello delle più grandi icone del motociclismo mondiale. Eguagliati i Titoli in Top Class di “Ago”.





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