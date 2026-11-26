MotoGP | GP Valencia: Conferenza Stampa in DIRETTA
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
di Jessica Cortellazzi26 Novembre, 2026
Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo giunti all’ultimo capitolo della stagione 2026 che ha incoronato Marc Marquez, dieci volte Campione del Mondo. Questo weekend, cala il sipario a Valencia ma da martedì si pensa già al 2027 con la giornata di test.
Tornando a questo weekend, siamo in attesa di collegarci con il circuito Ricardo Tormo dove, a partire dalle 16:00, si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio di Valencia. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti!
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